최근 태도 논란이 불거진 배우 정준원이 데뷔 후 오랜 무명 시절 배우를 포기할까 고민했던 시간을 솔직하게 털어놨다./ 사진=텐아시아 DB

최근 태도 논란이 불거진 배우 정준원이 데뷔 후 오랜 무명 시절 배우를 포기할까 고민했던 시간을 솔직하게 털어놨다. / 사진=유튜브 채널 '유튜브하지영'

최근 태도 논란이 불거진 배우 정준원이 데뷔 후 오랜 무명 시절 배우를 포기할까 고민했던 시간을 솔직하게 털어놨다. / 사진=유튜브 채널 '유튜브하지영'

최근 태도 논란이 불거진 배우 정준원이 데뷔 후 오랜 무명 시절 배우를 포기할까 고민했던 시간을 솔직하게 털어놨다.지난 5일 방송인 하지영의 유튜브 채널에는 '정준원의 이야기(feat. 유부녀 킬러)'라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 정준원은 tvN '언젠가는 슬기로운 전공의생활'에 출연하기 전까지가 배우 생활 중 가장 힘들었던 시기였다고 고백했다. 그는 "배우라는 직업은 운도 많이 필요하고 결국 선택을 받아야 하는 일"이라며 "'언젠가는 슬기로운 전공의생활'에 캐스팅되기 전까지 '내가 배우를 하면 안 되는 사람인가', '난 안 되는 놈인가 보다'라는 생각까지 했다"고 말했다.이어 "좋아하는 일을 포기하지 않으면 기회가 온다고 쉽게 말하지 못하겠다. 모두에게 통하는 이야기는 아니라고 생각한다"며 "저는 정말 기적처럼 운이 좋아 이런 기회를 얻은 것"이라고 덧붙였다. 또 정준원은 "후배들이 '그만둘까'라고 고민을 털어놓을 때도 쉽게 '계속해'라는 말을 하지 못하겠더라"며 "괜히 희망고문을 하는 것 같고 무책임한 사람이 되는 것 같았다"고 털어놨다.그러면서 "그래도 끝까지 포기하지 않았기에 선물 같은 시간이 찾아온 것 같다. 지금은 주어진 기회에 자신감을 갖고 더 열심히 해야겠다는 생각뿐"이라며 감사한 마음을 전했다.새 드라마 '유부녀 킬러'에서 첫 주연을 맡은 부담감도 고백했다. 그는 "'언젠가는 슬기로운 전공의생활'도 긴장됐지만 이번 작품은 처음으로 제대로 평가받는 자리라는 생각이 들어 걱정이 많이 된다"고 말했다.정준원은 최근 MBC '놀면 뭐하니?'에 공효진과 함께 출연한 뒤 소극적인 태도로 일부 시청자들의 지적을 받았다. 당시 하하는 "현장에서는 너무 사랑스럽고 재미있었다"고 감쌌고, 공효진 역시 "녹화 후 진짜 토한 남편이다. 내가 구해주지 못했다"며 긴장했던 정준원을 옹호한 바 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr