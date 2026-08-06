김풍이 '끼리끼리'에 출연했다. / 사진=KBS Joy

김풍, 뮤지, 안재현이 '끼리끼리'에 출연했다. / 사진=KBS Joy

만화가 김풍이 '끼리끼리'에서 전립선염을 앓았다고 고백했다.지난 5일 방송된 KBS Joy 예능 프로그램 '끼리끼리'에서는 김풍, 뮤지, 안재현이 해남을 찾아 다양한 먹거리와 풍경을 즐기며 하루를 보냈다.세 사람은 해남 읍내의 한 의류 매장을 찾아 쇼핑에 나섰다. 김풍과 안재현은 냉장고 바지를 직접 입어보며 만족감을 보였고, 뮤지는 화려한 디자인의 휴대전화 케이스를 고르며 독특한 취향을 보여줬다. 제작진이 만류했지만 쇼핑은 쉽게 끝나지 않았고, 예상보다 큰 결제 금액이 공개되며 모두를 놀라게 했다.특히 운전을 맡은 안재현은 목적지까지 향하는 과정에서 연이어 길을 잘못 들며 웃음을 자아냈다. 김풍은 침착하게 길을 안내했지만, 반복되는 경로 이탈에 결국 "나보고 편하게 자라며!"라고 외쳤다.숙소에서는 바비큐와 함께 저녁 식사가 이어졌다. 김풍과 뮤지는 마트에서 구입한 홍어를 안재현에게 권했고, 그는 한동안 망설인 끝에 한입 맛봤다. 예상과 달리 "먹을 만하다"는 반응을 보이며 의외의 모습을 보여줬다.김풍은 과거 전립선염을 앓았던 경험도 털어놨다. 그는 "전립선염은 정말로 걸려서는 안 되는 질환이다"라며 "치료 과정이 되게 치욕스럽다"고 털어놨다. 이어 당시 치료 과정과 의료기구를 직접 설명하며 생생한 경험담을 전해 눈길을 끌었다.세 사람은 다방에서 생마즙과 쌍화차, 커피를 마시며 휴식을 즐겼다. 이어 울돌목을 찾아 시간을 보낸 뒤 숙소로 돌아와 늦은 밤까지 대화를 나누며 하루를 마무리했다.방송 말미 공개된 다음 회 예고에서는 다시 운전대를 잡은 안재현의 모습이 담겼다. 이어 세 사람이 계곡에서 예상치 못한 무언가를 발견하고 놀라는 장면도 공개돼 이목을 집중시켰다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr