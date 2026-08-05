그룹 NCT 재희가 삼성 라이온즈 시구를 하고 있다. / 사진제공=삼성 라이온즈

그룹 NCT(엔시티) 멤버 재희가 고향 대구에서 열린 프로야구 경기의 시구자로 나섰다.재희는 지난 4일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 '2026 신한 SOL KBO리그' 삼성 라이온즈와 한화 이글스 경기의 시구를 맡았다. 시구를 마친 뒤에는 마운드를 정리하는 모습을 보이기도 했다.대구 출신인 재희는 "대구에서 태어나고 자라 삼성라이온즈파크에 가족, 친구들과의 추억이 많다"며 "이곳에서 시구를 할 수 있어 정말 기쁘고 영광이었다. 다음에는 승리 요정으로 다시 올 수 있었으면 좋겠다. 최강 삼성 파이팅"이라고 소감을 전했다.NCT WISH(엔티시 위시)는 최근 국내외 야구 행사에 잇달아 참여하고 있다. 지난 1일에는 대만 타이베이돔에서 열린 프로야구단 웨이취안 드래곤스 경기에서 시구와 축하 공연을 선보였다.한편 NCT WISH는 오는 9일 경기 고양시 킨텍스에서 열리는 '2026 SBS 가요대전 : SUMMER'에 출연할 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr