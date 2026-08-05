아빠 셔츠 뺏어 입었나…장원영, 14만 8000원으로 여리여리하게

그룹 아이브 장원영이 아빠 옷장을 그대로 가져온 듯한 오버핏 셔츠 스타일링도 완벽하게 소화했다.공개된 사진 속 장원영은 브랜드 A사의 블랙 플로럴 패턴의 슬립 원피스에 체크 셔츠를 무심하게 걸친 채 거리를 걷고 있다. 특히 셔츠는 품이 넉넉한 오버핏 디자인으로, 마치 아빠 셔츠를 툭 걸쳐 입은 듯한 내추럴한 분위기를 자아냈다.체크 셔츠는 가볍고 통기성이 좋은 원단으로 제작된 제품으로, 한여름에도 햇빛을 가리거나 실내 냉방에 대비하기 좋은 아이템이다. 넉넉한 실루엣과 포켓 디테일이 캐주얼한 매력을 더했고, 장원영은 이를 어깨 아래로 자연스럽게 흘러내리게 연출하며 특유의 여리여리한 무드를 완성했다. 해당 제품의 가격은 14만 8000원이다.여기에 슬림한 슬립 원피스와 미니 라일락 컬러 백을 매치해 사랑스러운 포인트를 더했다. 긴 생머리와 은은한 메이크업, 작은 링 귀걸이까지 더해지며 청순하면서도 세련된 분위기를 배가시켰다.특히 자칫 평범해 보일 수 있는 오버핏 체크 셔츠도 장원영 특유의 비율과 스타일링을 만나 하나의 화보 같은 데일리룩으로 재탄생했다. 마치 가족 옷장에서 꺼내 입은 듯한 편안한 아이템조차 트렌디하게 소화하며 '인간 명품'다운 패션 감각을 다시 한번 입증했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr