'욕망의 덫'의 이대경 감독과 구지원 작가가 작품의 기획 의도를 직접 밝혔다./ 사진 제공: KBS 2TV 새 일일드라마

'욕망의 덫'의 이대경 감독과 구지원 작가가 작품의 기획 의도를 직접 밝혔다./ 사진 제공: KBS 2TV 새 일일드라마

'욕망의 덫'의 이대경 감독과 구지원 작가가 작품의 기획 의도를 직접 밝혔다. 앞서 주연 배우인 장서희는 MBC '인어 아가씨'로 전국 가구 기준 시청률 47.9%를 기록한 바 있다.KBS 2TV 새 일일드라마 '욕망의 덫'(연출 이대경, 정광수/ 극본 구지원/ 제작 스튜디오 봄)은 살인 누명으로 인생을 빼앗긴 여자가 거대한 욕망에 맞서는 운명 복원 리벤지극이다.먼저 KBS 일일드라마 '욕망의 덫' 연출을 맡게 된 이대경 감독은 "대본을 처음 읽었을 때 다양한 인물들의 내면과 그 안에서 비롯된 욕망이 서로 얽혀가는 과정이 굉장히 매력적으로 다가왔다"며 "좋은 배우들과 스태프, 탄탄한 대본이 함께하는 작품을 연출하게 되어 기쁘다"고 소감을 전했다.이 감독은 작품을 관통하는 키워드로 '욕망', '선 넘기', '보편성'을 꼽으며 "각 인물의 욕망을 밀도 있게 다루고, 그 욕망이 선을 넘어가는 과정을 흥미롭게 그리면서도 시청자들이 공감과 분노, 연민, 사랑 등 다양한 감정을 느낄 수 있는 작품을 만들고 싶다"라고 이유를 덧붙였다. 또한 "'욕망의 덫'의 시작과 끝은 결국 인물이다. 어떤 작품보다도 등장인물들의 내면을 깊이 들여다보고 배우들의 연기를 섬세하게 담아내는 것을 가장 중요한 목표로 삼았다"고 설명했다.그런가 하면 구지원 작가는 작품에 대해 "'욕망의 덫'은 단순히 피해자가 가해자를 응징하는 자극적인 복수극이 아니다"라며 "한 사람의 집요한 욕망으로 두 인물의 운명이 뒤바뀌는 가짜와 진짜의 운명적 대비를 통해 단순한 선악 구도를 넘어 인간이 어디까지 잔인해질 수 있는지를 그리고자 한다"고 말했다.작품만의 차별점에 대해서도 언급했다. 구지원 작가는 "'욕망의 덫'은 악역이 사건에 휘말리는 이야기가 아니라 스스로 판을 설계하고 인물들을 움직이며 극을 이끌어가는 구조다"라며 "주미란이 중심에서 치밀한 야망으로 모든 사건을 설계하고, 은설과 석진의 첫사랑, 해라의 집착 등이 얽히며 매회 쉴 틈 없는 긴장감과 차별화된 재미를 선사할 것"이라고 전했다.또한 이대경 감독은 "장서희 배우는 설명이 필요 없는 아이콘 같은 배우다. 미란이라는 인물을 가장 설득력 있게 표현할 수 있는 배우라고 생각했다"며 "전혜원 배우 역시 뛰어난 연기력과 자신만의 개성을 가졌다. 다양한 욕망을 품은 인물들이 살아날 수 있도록 서로 다른 이미지와 연기 톤을 가진 배우들을 캐스팅하는 데 중점을 뒀다"고 밝혔다. 구지원 작가는 "뒤틀린 야망을 지닌 주미란과 진실을 추적하는 고은설, 두 인물을 완성한 장서희와 전혜원 배우의 강렬한 연기 앙상블이 '욕망의 덫'의 가장 큰 무기가 될 것"이라고 자신했다.끝으로 이 감독과 구 작가는 "'욕망의 덫'은 주연부터 단역까지 어느 한 인물도 허투루 소비되지 않는 작품이다. 인물을 보는 재미가 살아 있는 드라마가 되었으면 한다"며 "드라마가 가슴 한편에 묵직한 여운을 남기는 '인생 복수 멜로극'으로 기억되길 바란다. 시청자분들이 매일 밤 인물들과 함께 울고 분노하며, 최종적으로는 진실이 승리하는 순간의 통쾌함과 위로를 함께 느끼셨으면 좋겠다. 아무리 억울한 현실 속에 갇혀 있더라도 결국 사람을 일으켜 세우는 것은 사랑과 의지라는 메시지를 전하고 싶다"고 전했다.KBS 2TV 새 일일드라마 '욕망의 덫'은 '붉은 진주' 후속으로 오는 10일 저녁 7시 50분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr