황정음 / 사진 = 황정음 SNS

배우 황정음이 파격 스타일링도 완벽 소화했다.5일 황정음은 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 프로필 사진 촬영 비하인드컷을 공개했다. 이날 그는 구릿빛 피부와 주근깨, 굵은 웨이브 헤어를 한 채 카메라 앞에 섰다. 그는 다소 촌스러운 스타일링도 완벽 소화해 11년 전 히트작 MBC 드라마 '그녀는 예뻤다' 속 김혜진 비주얼을 재현했다.사진을 본 팬들은 "잭슨!", "김혜진이다" 등의 댓글을 남기며 반가움을 표했다. 그러면서 일각에서는 "지금도 너무 예쁘다", "더 건강해 보인다"며 황정음 특유의 밝은 분위기에 감탄을 자아냈다.한편, 황정음은 2016년 프로골퍼 출신 사업가 이영돈과 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다. 이후 두 사람은 한 차례 재결합을 하기도 했으나 지난해 이혼 절차를 마쳤으며 황정음은 현재 두 아들을 홀로 양육하고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr