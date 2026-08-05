이동욱 / 사진 = 이동욱 SNS

배우 이동욱이 벌크업 후 탄탄한 몸매를 자랑했다.4일 이동욱은 자신의 SNS에 "덥다 더워"라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다. 공개된 사진에는 블랙 나시 톱과 카고 바지를 입은 채 촬영 대기 중인 이동욱의 모습이 담겼다. 그는 장시간 야외 촬영에 지친 듯 고개를 푹 숙인 채 의자에 앉아 휴식을 취했다.특히, 그의 남다른 피지컬이 눈길을 끌었다. 디즈니+ 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰2' 촬영을 위해 8kg를 증량했다는 그는 터질 듯한 팔 근육과 딱 벌어진 어깨 라인을 자랑해 놀라움을 안겼다. 사진을 본 팬들은 "진짜 핫하다", "이 미모에 이 피지컬이라니" 등 감탄을 표했다.한편, 이동욱이 출연하는 '킬러들의 쇼핑몰2'는 지난 6월 22일부터 매주 수요일 순차 공개되고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr