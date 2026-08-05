배우 김혜수가 여성스러운 패션 스타일을 소화하고 있다. / 사진=김혜수 SNS

배우 김혜수가 여성스러운 패션 스타일을 소화하고 있다. / 사진=김혜수 SNS

배우 김혜수가 놀라운 비율과 소화력을 과시했다.김혜수는 5일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에서 김혜수는 촬영에 집중하고 있는 모습. 특히 긴 머리에 숏 스커트를 20대처럼 소화하는가 하면 금발 숏컷에 놀라운 다리 길이를 자랑해 눈길을 끌었다.이를 본 누리꾼들과 동종 업계 관계자는 "다리 길이 뭐예요", "비율 어쩔 거야 진짜" 등의 반응을 보이고 있다.한편 1985년 데뷔한 김혜수는 1970년생으로 올해 57세다. 그는 지난 31일 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'로 시청자와 만나고 있다. 작품은 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 감당이 불가능한 비밀로 얽히는 연쇄 충돌 블랙코미디다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr