정해인, 알고보니 근수저였다…김종국과 맞먹는 전완근 "타고나" ('옥문아')

배우 정해인이 타고난 근수저로 길러진 전완근을 공개한다.오는 7일 오후 10시 10분 방송되는 KBS2 예능 ‘옥탑방의 문제아들’에는 넷플릭스 드라마 '이런 엿같은 사랑'의 주역인 배우 정해인과 하영이 게스트로 출연한다.이날 정해인은 김종국도 인정한 ‘근수저’ 면모를 뽐낸다. 자신이 가장 마음에 드는 부위가 전완근이라고 밝힌 정해인은 김종국과 맞먹는 크기의 전완근을 수줍게 공개한다.정해인의 전완근을 본 김종국은 정해인을 향해 ‘타고난 전완근’이라며 칭찬을 아끼지 않는다. 이어 정해인은 옥탑방에서 즉석 전완근 챌린지에 도전한다. 반듯한 외모에 반전 전완근을 장착한 정해인이 챌린지에 성공할 수 있을지 이목이 쏠린다.정해인은 밥을 같이 먹고 싶은 누나로 홍진경을 꼽는다. 옥탑방 MC들 중 누구와 밥을 먹고싶냐는 질문에 정해인은 “진경 누나랑 밥 먹고 싶다”며 홍진경의 손맛을 극찬하고, 직접 집 초대까지 자청하며 적극적인 모습을 보인다.하영은 넷플릭스 시리즈 '중증외상센터' 촬영 비하인드를 공개한다. 작품 리딩 당시 주지훈, 윤경호와 장시간 수다를 나눴다고 밝힌 하영은 “주지훈과 윤경호가 방송에서 푼 에피소드들은 이미 '중증외상센터' 리딩 때 다 들어서 알고 있었다”라고 ‘헤비토커’ 주지훈과 윤경호를 1열 직관한 하영의 후일담에 기대가 모인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr