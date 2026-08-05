'킬러들의 쇼핑몰 시즌2' 이동욱이 화제성 1위에 올랐다. / 사진=굿데이터코퍼레이션, 킹콩 by 스타쉽

'킬러들의 쇼핑몰 시즌2' 이동욱이 화제성 1위에 올랐다. / 사진=굿데이터코퍼레이션, 킹콩 by 스타쉽

'킬러들의 쇼핑몰 시즌2' 이동욱이 화제성 1위에 올랐다.이동욱이 디즈니+의 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'에서 흥행세를 이어가고 있다. 지난 4일 기준 굿데이터코퍼레이션이 발표한 8월 1주 차 펀덱스(FUNdex)에서 이동욱이 출연자 부문 화제성 1위, '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'가 TV-OTT 통합 드라마 부문 화제성 1위에 올랐다.월트디즈니 컴퍼니 코리아에 따르면 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 공개 첫날 기준 전 세계 디즈니+에서 가장 많이 시청된 한국 오리지널 시리즈에 오른 것은 물론, 아시아태평양(APAC) 지역에서도 한국 콘텐츠 가운데 최다 시청 기록을 세웠다. 또한, OTT 플랫폼 내 콘텐츠 시청 순위 집계 사이트인 플릭스패트롤(FlixPatrol)에서는 지난 4일 기준 한국, 일본, 대만에서 디즈니+ 전체 부문 1위를 차지했고, 전 세계 13개국에서 TOP 10에 올랐다.그 가운데 이동욱은 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'의 중심을 맡고 있다. 그는 극중 팀 '머더헬프'의 리더이자 정지안(김혜준 분)의 삼촌 '정진만' 역으로 분해 스릴 넘치는 액션과 강렬한 존재감을 뽐냈다. 이동욱이 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'에서 펼쳐낼 활약에 기대가 모인다.한편, '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 디즈니+에서 공개되며 매주 수요일 2개씩, 총 8개의 에피소드로 만나볼 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr