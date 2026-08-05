로제, 가성비가 대박이네…12만 5000원 블라우스 협찬일까

그룹 블랙핑크 로제가 부담 없는 가격대의 블라우스로도 남다른 패션 감각을 입증했다.최근 공개된 사진 속 로제는 네이비 컬러의 민소매 블라우스에 와이드 데님 팬츠를 매치한 편안한 스타일링으로 거울 셀카를 남겼다. 해당 블라우스는 브랜드 G사의 12만 5000원 제품으로 알려져 눈길을 끌었다.블라우스는 라운드 넥 디자인에 중앙 버튼 디테일을 더해 단정한 분위기를 연출했다. 허리 아래로 자연스럽게 퍼지는 페플럼 실루엣이 허리를 더욱 잘록하게 보이게 하면서도 여성스러운 무드를 살렸다. 과한 장식 없이도 깔끔한 디자인이 돋보이며 데일리룩으로 활용하기 좋은 아이템이라는 평가다.로제는 여기에 블랙 카디건을 어깨에 가볍게 걸치고 진한 컬러의 와이드 데님 팬츠를 매치해 편안하면서도 세련된 분위기를 완성했다. 특유의 플래티넘 블론드 헤어와 내추럴한 메이크업이 더해지며 청순한 매력이 배가됐고, 꾸민 듯 꾸미지 않은 스타일링으로도 독보적인 존재감을 드러냈다.특히 고가의 럭셔리 브랜드 스타일링이 익숙한 로제가 비교적 합리적인 가격대의 블라우스를 자연스럽게 소화하며 '가성비 패션'의 좋은 예를 보여줬다는 반응도 이어지고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr