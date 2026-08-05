사진제공=모드하우스

그룹 아르테미스(ARTMS)가 새 앨범 수록곡 뮤직비디오 티저를 공개했다.소속사 모드하우스는 5일 0시 공식 SNS를 통해 아르테미스의 새 앨범 'Hyper-Ego' 수록곡 'Blue Blood'의 뮤직비디오 티저 영상이 공개됐다고 밝혔다.공개된 영상에는 푸른 눈을 한 멤버들이 등장하며, 음악에 맞춰 점멸하는 연출을 선보였다.이번 앨범 'Hyper-Ego'는 아르테미스가 이전에 발표한 'Virtual Angel', 'Icarus'에 이어 선보이는 새 앨범이다. 앞서 아르테미스는 이번 앨범의 선공개곡 'Born Stunner'를 발표하고 미국 현지 프로모션을 진행한 바 있다.한편, 아르테미스는 오는 7일 오후 1시 새 앨범 'Hyper-Ego'를 발매하고 활동을 시작한다. 이어 오는 9월 5일과 6일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 월드 투어 'Art of BLUE BLOOD'의 첫 공연을 개최하고 글로벌 투어를 진행할 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr