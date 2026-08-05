홍경민이 '동상이몽2'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

홍경민이 '동상이몽2'에 출연한다. / 사진제공=SBS

가수 홍경민이 '동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명'에서 엘리트 해금 연주자 아내 김유나와의 위태로운 결혼 생활을 공개한다.지난 4일 방송된 SBS '동상이몽2-너는 내 운명' 말미에는 홍경민·김유나 부부의 출연이 예고됐다. 예고 영상에는 10살 큰딸 라원이가 아침부터 직접 김치덮밥을 만드는 모습이 담겼다. 라원이는 능숙한 솜씨로 식사를 준비했고, 가족들은 함께 식탁에 둘러앉아 아침 식사를 했다.하지만 용돈 이야기가 나오면서 분위기가 달라졌다. 식사 도중 홍경민이 "천 원짜리 몇 장 줘? 얼마 줘?"라며 딸의 용돈을 챙기려 하자, 김유나는 "돈이 왜 필요해. 얘 돈 있어"라고 말했다. 이후 홍경민이 5000원을 꺼내자 김유나는 "천 원이면 되지 왜 오천 원이나 줘"라며 제지했다. 두 사람은 자녀의 용돈을 두고 입장 차를 보였고, 김유나는 "애들을 그렇게 물렁물렁하게 해가지고"라며 불만을 표현했다.자녀 교육을 두고도 두 사람의 생각은 달랐다. 김유나는 "지금 학원도 다 끊었잖아. 난 그래도 평균 이하는 안 된다고 봐"라고 말했고, 홍경민은 "'굳이 그렇게 해서 대학에 가야 될 필요가 있는가'라는 생각이 든다"며 상반된 교육관을 밝혔다.이어진 인터뷰에서 김유나는 "(아이들을) 아빠가 다 버려 놨다"며 "본인이 본인 무덤을 팠다고 해야 하나"라고 불만을 털어놨다. 홍경민은 "가수가 노래 따라간다는 말처럼 아내와의 우정이 흔들리고 있는 게 아닌가"라고 말해 눈길을 끌었다.'동상이몽2-너는 내 운명'은 오는 11일 오후 10시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr