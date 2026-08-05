SM 로고 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

SM엔터테인먼트가 글로벌 공연과 MD 사업 성장에 힘입어 올해 2분기 실적 개선을 기록했다.SM은 5일 2026년 2분기 연결 기준 매출 3496억원, 영업이익 529억원을 기록했다고 공시했다. 전년 동기 대비 각각 15.4%, 11.0% 증가한 수치다.별도 기준 매출은 2406억원으로 전년 동기보다 9.2% 늘었다. 출연 매출은 27.9%, 콘서트 매출은 23.6%, MD·라이선싱 매출은 22.0% 증가했다. 반면 별도 기준 영업이익은 438억원, 당기순이익은 241억원으로 각각 4.6%, 18.1% 감소했다.SM은 고연차 아티스트들의 공연 확대와 IP 사업 매출 증가, 주요 종속법인의 실적 개선 등이 이번 실적에 반영됐다고 설명했다.동방신기(TVXQ!), 슈퍼주니어(SUPER JUNIOR), 엑소(EXO), 에스파(aespa), NCT WISH(엔시티 위시)의 글로벌 투어가 실적에 반영됐다. NCT 10주년 기념 팝업과 에스파, 라이즈(RIIZE), NCT WISH의 신보 발매에 맞춘 팝업 행사도 MD·라이선싱 매출 증가에 힘을 보탰다.주요 종속법인도 실적 개선에 기여했다. 드림메이커는 국내 공연 제작 증가와 본사 협업 확대의 영향을 받았으며, 디어유는 구독료 인상과 웹 결제 전환에 따른 수익성 개선이 실적에 반영됐다.SM은 하반기에도 음반과 공연 활동을 이어간다. 3분기에는 레드벨벳(Red Velvet) 미니앨범, NCT 127(엔시티 127) 정규앨범을 비롯해 민호·WayV(웨이션브이) 미니앨범, 소녀시대-효리수(Girls' Generation-HRS) 싱글이 발매될 예정이다. 4분기에는 예성, 태연, 재현, NCT DREAM(엔시티 드림) 정규앨범과 최강창민, 샤오쥔, NCT WISH 미니앨범, 하츠투하츠(Hearts2Hearts) 싱글이 공개된다.공연도 이어진다. 에스파는 8월 7~8일 서울 고척돔 공연을 시작으로 북중미와 유럽을 도는 새 글로벌 투어를 진행한다. 유노윤호, 슈퍼주니어-83z(SUPER JUNIOR-83z), 예성, 려욱, NCT 127, WayV의 투어와 NCT WISH 팬미팅 투어도 예정돼 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr