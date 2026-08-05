'틈만나면,'이 시즌5 첫 방송을 앞두고 유재석, 유연석과 첫 게스트 황정민, 정호연의 활약을 예고했다./사진제공=SBS
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SBS 예능 '틈만나면,'이 시즌5 첫 방송을 앞두고 유재석, 유연석과 첫 게스트 황정민, 정호연의 활약을 예고했다.

오는 11일 오후 9시 첫 방송 되는 '틈만나면,'은 일상 속 잠깐의 틈새 시간을 찾아 시민들에게 행운을 선물하는 '틈새 공략' 버라이어티다. 시즌4는 2049 시청률 동시간대 1위와 15주 연속 화요 예능·드라마 2049 시청률 1위(닐슨코리아 기준)를 기록했다.
'틈만나면,'이 시즌5 첫 방송을 앞두고 유재석, 유연석과 첫 게스트 황정민, 정호연의 활약을 예고했다./사진제공=SBS
'틈만나면,'이 시즌5 첫 방송을 앞두고 유재석, 유연석과 첫 게스트 황정민, 정호연의 활약을 예고했다./사진제공=SBS
첫 방송을 앞두고 공개된 예고 영상에는 '투유 MC' 유재석, 유연석과 함께 틈친구로 출연한 황정민, 정호연의 모습이 담겼다.

최근 황정민은 사생활 구설에 휩싸였다. 자신을 황정민과 부적절한 관계였다고 주장한 A씨는 두 사람이 나눈 통화 녹음과 메신저 대화 내용 등을 SNS에 공개했다.

유연석 역시 최근 30억원대 세금 부과 처분을 둘러싼 조세심판청구가 기각됐다는 소식이 전해졌다. 이에 소속사는 "세법 해석 및 적용에 관한 견해차에서 비롯된 사안"이라며 관련 절차가 아직 마무리되지 않았다는 입장을 밝혔다.

예고 영상에서는 "저 많이 강해졌어요"라는 정호연의 출사표와 함께 네 사람이 게임에 몰입하는 모습이 이어진다. 황정민과 정호연은 작은 규칙 설명에도 진지하게 반응하고, 'RED RED' 안무를 따라 추거나 게임 결과에 환호하는 등 적극적인 모습을 보인다.

정호연은 예상치 못한 개인기로 유재석과 유연석의 웃음을 자아냈고, 황정민은 '거제 야호' 밈을 '거제 야옹'으로 잘못 알아들으며 뜻밖의 웃음을 더했다.
'틈만나면,'이 시즌5 첫 방송을 앞두고 유재석, 유연석과 첫 게스트 황정민, 정호연의 활약을 예고했다./사진제공=SBS
'틈만나면,'이 시즌5 첫 방송을 앞두고 유재석, 유연석과 첫 게스트 황정민, 정호연의 활약을 예고했다./사진제공=SBS
포스터에는 프로그램을 상징하는 각종 소품이 담긴 굿즈백이 담겼다. 유재석과 유연석 키링을 비롯해 '틈주인' 명함, 보너스 쿠폰 주사위, 탁구공, 제기, 클리커, 그립톡 등 시즌을 대표하는 아이템들이 가방을 채우며 새 시즌에 대한 기대를 높였다.

'틈만나면,' 시즌5는 오는 11일 오후 9시 첫 방송 된다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

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