사진=아이들 'Nxde' MV 캡처

그룹 아이들(i-dle)의 'Nxde' 뮤직비디오가 유튜브 조회수 4억 회를 돌파했다.5일 아이들 소속사 큐브엔터테인먼트는 지난 4일 'Nxde' 뮤직비디오는 4억 뷰를 넘겼다고 밝혔다. '퀸카 (Queencard)'에 이어 아이들의 두 번째 4억 뷰 뮤직비디오다.'Nxde'는 2022년 10월 17일 발매된 미니 5집 'I love'의 타이틀곡이다. 꾸며지지 않은 자신의 모습을 '누드'라는 소재에 빗대 표현했다. 뮤직비디오는 공개 17일 만에 조회수 1억 회를 기록했다.정규 1집 'I NEVER DIE' 타이틀곡 'TOMBOY'도 4억 뷰 달성을 앞두고 있다. 이 밖에도 'LATATA', 'Oh my god'은 2억 뷰를 넘어섰으며, '한(一)', 'LION', 'Super Lady', '화(火花)', 'Allergy' 뮤직비디오와 'MY BAG' 안무 영상, '퀸카 (Queencard)' 퍼포먼스 비디오 등이 각각 1억 뷰를 기록했다.한편, 아이들은 지난달 미니 9집 'We made'를 발매했다. 아이들은 오는 29일과 30일 마카오 갤럭시 아레나에서 '2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN MACAU'를 열고 월드투어의 막을 내린다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr