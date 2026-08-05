채령, 6만원 안되는 원피스를 명품처럼…얇디얇은 스파게티 스트랩도 독특

그룹 있지(ITZY) 채령이 우아하면서도 과감한 드레스 스타일링으로 시선을 사로잡았다.공개된 사진 속 채령은 브랜드 Z사의 와인빛 롱드레스를 입고 야경을 배경으로 환한 미소를 짓고 있다. 얇은 스파게티 스트랩과 자연스럽게 이어지는 홀터 스타일 디자인은 여리여리한 어깨 라인을 더욱 돋보이게 했고, 허리와 등을 시원하게 드러낸 백리스 디테일이 반전 매력을 더했다. 해당 제품은 5만 9900원으로 알려졌다.특히 몸에 자연스럽게 밀착되는 실루엣은 채령의 늘씬한 비율을 한층 강조했다. 허리부터 골반까지 이어지는 매끈한 라인과 바닥까지 길게 떨어지는 머메이드풍 핏이 우아한 분위기를 완성했으며, 깊은 와인 컬러는 특유의 청순한 이미지에 한층 성숙한 무드를 입혔다.긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채령은 과한 액세서리 없이도 깔끔한 스타일링을 선보였다. 은은한 미소와 뒤를 돌아보는 포즈가 로맨틱한 분위기를 자아내며 드레스의 백리스 디자인을 더욱 돋보이게 만들었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr