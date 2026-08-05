'고스트밴드' 캐릭터 포스터가 공개됐다. / 사진제공=NEW

'고스트밴드' 캐릭터 포스터가 공개됐다. / 사진제공=NEW

'고스트밴드' 캐릭터 예고편이 공개됐다. / 사진제공=NEW

판타지 케이팝 애니메이션 '고스트밴드'(감독 금동호)가 캐릭터 포스터와 예고편을 공개하며 개봉 기대감을 끌어올렸다. 영혼을 보는 싱어송라이터 '미타'와 개성 넘치는 고스트 밴드 멤버들의 매력이 베일을 벗은 가운데, 오늘(5일) 오후에는 취향에 맞는 캐릭터를 찾아볼 수 있는 '밴드 소울 찾기 페이지'도 오픈한다. 귀여운 비주얼과 개성 넘치는 캐릭터들이 올여름 극장가 '입덕'을 예고했다.'고스트밴드'는 영혼을 보는 싱어송라이터 미타가 개성 만점 고스트 4인방과 친구가 돼 밴드를 결성하고, 대형 기획사의 방해를 넘어 꿈의 콘서트 무대에 도전하는 판타지 케이팝 애니메이션이다.공개된 캐릭터 포스터 5종은 영혼을 볼 수 있는 특별한 능력을 지닌 미타와 영혼 멤버 하이, 장미, 비트, 지지의 개성을 한눈에 담아냈다. 캐릭터를 상징하는 컬러와 각자의 악기를 연주하는 본캐 모습은 물론, 유령 옷을 뒤집어쓴 부캐 비주얼까지 함께 담아 사랑스러운 매력을 배가시켰다. 여기에 각 캐릭터의 성격을 엿볼 수 있는 한마디까지 더해져 다섯 멤버가 보여줄 유쾌한 케미와 팀워크를 기대하게 만든다.함께 공개된 캐릭터 예고편은 "떠오르는 신인 고스트밴드입니다!"라는 소개로 시작해 웃음을 자아낸다. 꿈을 노래하는 싱어송라이터 미타, 기억을 잃은 천재 프로듀서 하이, 멤버들을 하나로 잇는 키보디스트 장미, 순수한 매력의 드러머 비트, 말보다 연주로 마음을 전하는 베이시스트 지지까지 각양각색 매력이 차례로 펼쳐진다. 여기에 고스트밴드를 응원하는 인기 아이돌 앤호까지 등장해 인간과 영혼이 함께 만들어갈 우정과 성장 스토리, 그리고 극장을 들썩이게 할 K팝 무대에 대한 기대를 높인다.영화는 오늘(5일) 오후 6시 '밴드 소울 찾기 페이지'도 오픈한다. 6개의 질문으로 구성된 성향 테스트를 통해 자신과 잘 맞는 밴드 소울을 찾을 수 있으며, 캐릭터 간 케미 확인은 물론 캐릭터 꾸미기와 포토카드 만들기 등 다양한 콘텐츠도 즐길 수 있다.'고스트밴드'는 오는 26일 전국 롯데시네마에서 단독 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr