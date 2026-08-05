송중기 / 사진 = 송중기 SNS

배우 송중기(40)가 역대급 동안 미모를 자랑했다.4일 송중기는 자신의 SNS에 "에너지 풀충전. 항상 감사합니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 드라마 촬영장 한 편에 마련된 케이터링 서비스를 즐기는 송중기의 모습이 담겼다. 이날 그는 화이트 니트와 블랙 팬츠를 매치한 캐주얼룩 속 댄디한 비주얼을 자랑했다.특히, 그의 동안 미모가 눈길을 끌었다. 함께 공개된 다른 사진에서 그는 팬들이 준비한 현수막 앞에 서서 브이 포즈를 취했다. 사진 속 송중기는 주름기 하나 없는 도자기 피부와 변함없는 소년미 넘치는 이목구비로 나이가 믿기지 않는 비주얼을 자아내 놀라움을 안겼다.한편, 송중기는 지난 2023년 영국 배우 출신 케이티 루이스 사운더스와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 그는 내년 방송 예정인 KBS 2TV 드라마 '러브 클라우드'로 연기 활동 재개를 알렸다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr