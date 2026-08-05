배우 정해인, 하영이 '이런 엿같은 사랑' 제작발표회에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

정해인이 '이런 엿같은 사랑'에서 복싱체육관 코치 장태하 역을 맡았다. / 사진=텐아시아DB

하영이 '이런 엿같은 사랑'에서 기억상실증에 걸린 고은새 역을 맡았다. / 사진=텐아시아DB

'이런 엿같은 사랑' 제작발표회가 5일 열렸다. 배우 정해인(왼쪽부터), 배우 하영, 김장한 감독, 배우 허성태. / 사진=텐아시아DB

허성태가 '이런 엿같은 사랑'에서 조직의 보스 백상길 역을 맡았다. / 사진=텐아시아DB

넷플릭스 새 시리즈 '이런 엿같은 사랑'이 파격적인 제목만큼 다채로운 재미를 담았다. 로맨틱 코미디를 시작으로 액션과 누아르, 스릴러를 오가는 전개를 예고했다. 정해인은 낭만 가득한 K-드라마라고 강조했고, 하영은 로코면서도 진득한 사랑 이야기를 담았다고 자랑했다. 김 감독은 1회부터 키스신이 나온다며, 속도감 있는 빠른 전개를 예고했다.5일 서울 마포구 마포대로 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑' 제작발표회가 열렸다. 김장한 감독과 배우 정해인, 하영, 허성태가 참석했다.'이런 엿같은 사랑'은 기억상실에 걸린 검사 고은새(하영 분)와 자칭 남자친구라 우기는 복싱 코치 장태하(정해인 분)의 동거 생활을 그린 로맨틱 코미디다. 김 감독은 "여자친구가 기억상실에 걸렸는데, 눈을 뜨니 정해인이 남자친구라고 주장하는 상황"이라고 작품을 소개해 웃음을 자아냈다. 이어 "엿마을(극 중 마을 이름)에 우당탕탕 사건들이 벌어진다"며 "따뜻하고 사랑 넘치는 드라마"라고 설명했다.김 감독은 독특한 제목에 대해 "'엿 같다'는 표현이 후킹이 되는 부분이 있었다. 태하 입장에서는 입덕 부정기를 겪어야 해서 '엿 같은' 상황을 겪게 되기도 한다"고 말했다. 또한 "'엿'이 쯘득한데, 두 사람의 사랑을 잘 표현해준다. 인연에 대한 표현도 '엿'으로 비유됐다. 엿은 어떤 재료를 쓰냐에 따라 다양한 맛, 모습을 보여주는데, 그런 부분에서 우리 드라마와 닮아있다"고 전했다.정해인도 "드라마 제목을 처음 들었을 때 파격적이었다"고 했다. 하영도 "강렬한 제목이다 싶었다. 로코인데 어떤 내용일까 궁금했다"고 말했다. 허성태는 처음 제목을 듣고 "장난하나" 싶었다고. 이어 "저한테는 누아르라고 했다. 대본 읽을수록 이것보다 재밌는 제목은 없겠다 싶더라. 특색있게 잘 지은 것 같다"며 흡족해했다. 또한 "감독님, 작가님과는 인생, 사람의 본질에 대해 대화했는데, 잘 통했다"고 전했다.정해인은 전도유망한 청소년 복싱 선수에서 조폭이 됐다가 현재는 조직을 벗어나 복싱체육관 코치로 살고 있는 장태하 역을 맡았다. 장태하는 한적한 소도시 구진 엿마을에 살고 있다. 정해인은 "태하와 은새의 서사가 좋았다. 다음 회차가 기다려질 정도로 몰입해서 읽었다"고 전했다. 또한 "로맨틱 코미디로 시작해서 스릴러, 누아르, 액션까지 보여준다. 그 다음에 로맨틱 코미디로 돌아온다. 다양한 매력이 있다"고 작품의 매력을 짚었다.정해인은 코믹, 액션, 멜로 등 여러 작품을 찍는 기분을 느꼈다. 그는 "우스갯소리로 감독님과 나눴던 얘기가 은새랑 찍을 때는 로맨틱, 코믹인데, 성태 선배님과 찍을 때는 누아르였다. 한 작품 속에서 두세 가지 작품을 찍는 느낌이었다"고 말했다.정해인은 장태하 캐릭터에 대해 "지금까지 연기한 캐릭터 중 가장 순애남의 정석이다. 어떤 상황 속에도 사랑하는 사람을 지키기 위해 최선을 다하는 모습이 멋있었다"고 소개했다. 이어 "모태솔로라서 아무래도 뚝딱거리고, 좋아하는 여자를 대할 때 어색한 모습도 있다. 그게 저한테는 오히려 매력적이었다"고 말했다.하영은 모종의 사건으로 기억상실증에 걸린 서울중앙지검 반부패수사부 검사 고은새 역을 맡았다. 기억을 잃기 전 원래의 이름은 고지원이다. 하영은 "지원이는 출세와 세속적인 것에 욕심이 있고 직업적으로도 욕심이 있다. 그런데 수사를 하면서 모종의 사건에 휘말리고 기억에 휘말린다. 기억을 잃고 오히려 '은새'라는 본래의 모습으로 돌아가게 된다. 세상의 옷을 두껍게 입고 있던 지원이가 천진난만하게 돌아간 모습이 은새라고 생각했다"고 설명했다. 이어 "사랑을 온전히 많이 받게 되고, 은새의 성장기라고 해도 될 만큼 좋은 사람으로 돼간다. 태하라는 남자친구라고 주장하는 멋진 사람을 만나게 되며 많은 것들을 배우게 된다"고 이야기했다.하영은 로코 장르가 처음이라고 밝혔다. 그는 "영광이면서 조금 무서웠다. 잘하고 싶은데 잘하지 못할까봐 걱정이었다. 미팅하고 리딩하고 촬영을 준비하면서 그런 마음이 다 사라질 정도로 감독님, 작가님, 해인 오빠와 다른 선배님들까지 저를 물심양면 도와줬다"고 말했다.정해인과 하영은 '달콤 쫀득'한 로맨스를 선보인다. 둘의 케미를 하나의 키워드로 얘기해달라는 요청에 정해인은 "엿 같은 사랑"이라고 대답해 웃음을 안겼다. 이어 "엿이 온도가 올라갈수록 끈끈해지기도 하고, 역경이 왔을 때 둘이 함께 극복해간다"고 설명했다. 하영은 "불안형 여친과 안정형 남친의 사랑이라고 생각했다. 기억을 잃은 은새를 불안할 수밖에 없는 인물인데, 그런 은새의 옆에서 우직하고 꾸준히 사랑을 주는 태하 덕분에 사랑을 느끼게 된다"고 했다.서로의 매력을 묻자 정해인은 "하영 배우는 밝은 에너지, 재기발랄함, 긍정 넘치는 에너지가 매력"이라고 답했다. 이어 "웃음이 많았다. 저뿐만 아니라 다른 선배들과 촬영할 때도 동화돼서 리액션도 잘 받아줬다. 스태프들과도 화기애애했다. 고마웠던 순간이 많았다"고 하영을 칭찬했다. 이에 하영도 정해인에 대해 "일단 멋있다. 연기할 때 잘 몰입되는 감정과 눈을 갖고 있었다. 어렵고 도전적인 신이 많았는데, 걱정 없이 믿고 가면 되겠다 싶었다"고 화답했다. 이어 "조언도 많이 해줬다. 제가 마음 놓고 연기할 수 있는 상황을 만들어줬다"며 고마움을 표했다.허성태는 장태하가 몸담고 있던 조직의 보스 백상길 역을 맡았다. 백상길은 철저한 신분 세탁 후 조직의 흔적을 감추고 살아가는 인물이다. 자신의 약점을 쥔 검사 고지원을 제거했다고 생각하던 어느 날, 그가 살아있다는 소식을 접하고 행방을 쫓기 시작한다. 허성태는 "오랜만에 진한 악역으로 돌아왔다"고 인사했다.허성태는 백상길 캐릭터에 대해 "너무 악랄하고 집념이 대단하다. 자신의 약점을 쥔 고지원을 제거하려고 하고 제거했다고 생각한 순간 살아있다는 얘기를 듣는다. 폭풍처럼 이야기가 전개된다"고 설명했다. 또한 "서사와 달리 멋진 모습도 있다"며 궁금증을 자아냈다. 그러면서도 "최악이다. 장덕수 저리 가라"고 덧붙였다. 장덕수는 '오징어 게임'의 빌런 캐릭터다.이번 작품은 1회부터 키스신이 등장한다. 김 감독은 "1부부터 키스를 박고 시작한다"고 예고했다. 이어 "극 중 여러 번의 키스 장면이 나온다. 각 순간 메시지가 다르다"며 "감정선을 따라가다 보면 '그래서 키스를 할 수밖에 없었구나' 할 것"이라고 귀띔했다. 그러면서 "키스신 외에도 백상길이 피를 흘린 때 두 사람은 알콩달콩한다. 기대해달라"며 웃음을 안겼다.이번 드라마만의 강점에 대해 김 감독은 "작업하다보면 가끔 늘어지는 부분이 있을 수 있는데, 우리는 필요한 장면만 알차게 담았다. 요즘 트렌드에 맞게 전개 속도감이 빠르다"고 짚었다. 하영은 "로코이면서 진득한 사랑 이야기를 담는 작품이 오랜만이라고 생각했다"고 말했다. 정해인은 "세상에 필요했으면 좋겠다는 것들이 잔뜩 들어있다. 그건 바로 낭만이다. 낭만 가득한 작품이니 사랑해달라"고 당부했다.'이런 엿같은 사랑'은 오는 8월 7일 넷플릭스에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr