서장훈이 공식 행사에 참석한 모습이다. / 사진=텐아시아 DB

'약선명인' 이경애의 이야기가 공개된다. / 사진 제공=EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'

서장훈이 세입자를 먼저 내보내는 건물주들을 향해 소신 발언을 했다.5일 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에는 대통령상을 세 차례 받은 50년 차 약선 요리 연구가이자 '약선명인' 이경애가 출연한다.이경애는 어린 시절 아버지의 노름빚으로 극심한 생활고를 겪었다고 말한다. 그는 "생강밭에서 생강을 캐먹고 머리카락을 잘라 팔아 먹을 것을 구했다"고 당시를 떠올린다. 이후 '밥 퍼주는 아줌마'로 불리며 많은 사람들과 음식을 나누고 대한민국 대표 약선명인으로 자리 잡기까지의 과정도 함께 소개한다.이경애의 장사는 작은 중국집에서 시작됐다고. 자본이 부족해 일수를 빌려 문을 연 가게는 개업 직후부터 손님이 몰렸다. 중국집 운영 경험은 없었지만 손맛을 앞세워 입소문을 탔지만, 경쟁 업체가 건물을 매입하면서 개업 6개월 만에 가게를 비워야했다.이후 그의 남편은 돈을 벌기 위해 사우디아라비아로 떠났고 부부는 4년 동안 떨어져 지냈다. 남편이 모아온 돈으로 커피숍을 열었지만, 이곳 역시 3년 만에 건물주의 요청으로 문을 닫게 됐다. 이를 들은 서장훈은 "건물주들은 왜들 그러나 모르겠다"며 "참고로 저는 지금까지 단 한 번도 세입자를 먼저 내보낸 적 없다"고 말해 '착한 건물주'다운 면모를 보여준다.잇따른 실패는 이경애를 큰 좌절로 몰아넣었다. 그는 빈손으로 가게를 나와 극단적인 생각까지 했지만, 그 시간을 계기로 새로운 길을 찾았다고 밝힌다. 어린 시절 허기를 달래기 위해 마셨던 '약재 달인 물'에서 아이디어를 얻어 약선 요리를 시작하게 된 것이다.이후 남편과 함께 식당을 열었고 손님이 꾸준히 늘면서 규모를 키워 나갔다. 하지만 또다시 임대 문제를 겪을 수 있다는 불안에 부부는 모아둔 돈과 대출을 더해 직접 땅을 매입했다. 당시 주변에서는 논밭 한가운데 큰 식당을 짓는다는 결정에 우려를 나타냈지만, 식당은 개업 1년 만에 하루 최대 매출 2000만 원을 기록하며 지역 대표 맛집으로 자리 잡았다.한편 서장훈은 2020년 코로나19 팬데믹 당시 자신이 보유한 서울 서초구 서초동, 동작구 흑석동, 마포구 서교동 건물의 세입자들에게 2개월간 임대료를 10% 감면해 화제를 모은 바 있다. 그는 평소에도 주변 시세보다 낮은 임대료를 받는 '착한 건물주'로 알려져 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr