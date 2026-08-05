배우 유연석이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

배우 유연석이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

배우 유연석이 30억원대 세금 부과 처분에 불복해 제기한 조세 심판에서 기각 결정받은 가운데, 소속사는 "세법 해석 및 적용에 관한 견해 차이"라며 관련 절차가 아직 끝나지 않았다는 입장을 밝혔다.소속사 킹콩 by 스타쉽은 5일 "본 사안은 세법 해석 및 적용에 관한 견해차에서 비롯된 사안으로, 현재 관련 절차가 모두 마무리된 것은 아니다"라고 밝혔다.이어 "사실관계와 법률적 쟁점을 면밀히 검토하고 있으며, 필요한 사항에 대해서는 관계 법령이 정한 절차에 따라 성실히 대응할 예정"이라며 "유연석은 그동안 성실하게 납세 의무를 이행했고, 앞으로도 책임 있는 자세로 관련 절차에 임하겠다"고 전했다.앞서 조세심판원이 유연석이 제기한 30억원대 세금 부과 처분에 대한 조세 심판청구(불복청구)를 기각했다는 보도가 나왔다.유연석은 자신이 설립한 1인 기획사 포에버엔터테인먼트를 통해 연예 활동을 이어왔다. 그러나 국세청은 해당 법인이 실질적인 연예 활동 지원 사업을 하지 않았다고 판단해 60억~70억원대 세금을 부과했다.이후 유연석은 과세 전 적부심사를 청구했고, 이중과세분 등이 조정되면서 최종 세액은 약 30억원으로 줄었다. 그는 이를 납부한 뒤 조세 심판을 청구했지만 받아들여지지 않았다.본 사안은 세법 해석 및 적용에 관한 견해차에서 비롯된 사안으로, 현재 관련 절차가 모두 마무리된 것은 아닙니다. 당사는 사실관계와 법률적 쟁점을 면밀히 검토하고 있으며, 필요한 사항에 대해서는 관계 법령이 정한 절차에 따라 성실히 대응할 예정입니다.유연석 배우는 그동안 성실한 납세 의무를 이행해 왔으며, 앞으로도 책임 있는 자세로 관련 절차에 임하겠습니다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr