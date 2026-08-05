이종혁의 아들 이탁수가 방송과 일상에서 다른 이미지를 보여주고 있다. / 사진=JTBC '아는형님', 이탁수 SNS

배우 이종혁의 아들 이탁수가 새로운 마스크를 보였다.이탁수는 지난 4일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이탁수가 백팩을 착용한 채 편안한 차림으로 자전거를 끌고 외출하려는 듯한 모습. 특히 거울 속 이탁수는 유니크한 스타일의 안경을 매치했다. 또 이마에 주름이 잡혀 있어 평소와 달리 새로운 이미지로 눈길을 끌었다.이탁수는 2013년 MBC 예능 프로그램 '아빠! 어디가?'로 대중과 처음 만났다. 이후 '보이즈&걸즈', '스트레스 제로구역 날려버려', '내 새끼의 연애', '내 아이의 사생활' 등에 출연했다. 현재는 연극 '죽은 시인의 사회'에서 열연하며 연기에 정식으로 발을 들였다. 부친이 몸 담고 있는 소속사 빅보스엔터테인먼트와 최근 전속 계약도 체결했다.한편 '죽은 시인의 사회'는 오는 9월 13일까지 관객들과 만난다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr