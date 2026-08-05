배우 정해인이 '이런 엿같은 사랑' 제작발표회에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 정해인이 '이런 엿같은 사랑'과 극 중 캐릭터의 매력을 짚었다.5일 서울 마포구 마포대로 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑'(이하 '엿사랑') 제작발표회가 열렸다. 김장한 감독과 배우 정해인, 하영, 허성태가 참석했다.'이런 엿같은 사랑'은 기억상실에 걸린 검사 고은새(하영 분)와 자칭 남자친구라 우기는 복싱 코치 장태하(정해인 분)의 동거 생활을 그린 로맨틱 코미디다.정해인은 전도유망한 청소년 복싱 선수에서 조폭이 됐다가 현재는 조직을 벗어나 복싱체육관 코치로 살고 있는 장태하 역을 맡았다. 장태하는 한적한 소도시 구진 엿마을에 살고 있다. 하영은 모종의 사건으로 기억상실증에 걸린 서울중앙지검 반부패수사부 검사 고은새를 연기했다.정해인은 "태하와 은새의 서사가 좋았다. 다음 회차가 기다려질 정도로 몰입해서 읽었다"고 전했다. 또한 "로맨틱 코미디로 시작해서 스릴러, 누아르, 액션까지 보여준다. 그 다음에 로맨틱 코미디로 돌아온다. 다양한 매력이 있다"고 작품의 매력을 짚었다.정해인은 장태하 캐릭터에 대해 "지금까지 연기한 캐릭터 중 가장 순애남의 정석이다. 어떤 상황 속에도 사랑하는 사람을 지키기 위해 최선을 다하는 모습이 멋있었다"고 소개했다. 이어 "모태솔로라서 아무래도 뚝딱거리고, 좋아하는 여자를 대할 때 어색한 모습도 있다. 그게 저한테는 오히려 매력적이었다"고 말했다.'엿사랑'은 오는 8월 7일 넷플릭스에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr