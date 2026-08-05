그룹 블랙핑크 멤버 로제가 일상을 공유하고 있다. / 사진=로제 SNS

그룹 블랙핑크 멤버 로제가 일상을 공유하고 있다. / 사진=로제 SNS

그룹 블랙핑크 멤버 로제가 소식 면모를 보였다.로제는 지난 4일 자신의 인스타그램에 "not forking around.😗"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 로제가 자신의 일상을 기록한 모습. 특히 로제는 햄버거와 과일을 먹는 과정에서 음식을 다 먹지 못하고 남겨 적은 식사량으로 눈길을 끌었다.앞서 로제는 지난 2월에도 미국에 있는 한 스타디움에서 경기를 관람하는 중 핫도그 먹방을 인증했다. 그러나 입이 작은 탓에 핫도그를 크게 베어 물어도 거의 줄어들지 않아 보는 이들의 귀여움을 자아냈다.한편 로제는 글로벌 일정을 소화하면서 전 세계 팬들과 만나고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr