배우 김성수가 권상우와 손태영 부부의 오작교였음을 밝힌다./ 사진 제공=채널A ‘신랑수업2’

배우 김성수가 권상우와 손태영 부부의 오작교였음을 밝힌다./ 사진 제공=채널A ‘신랑수업2’

배우 김성수가 권상우와 손태영 부부의 오작교였음을 밝힌다.채널A '신랑수업2'(배한수 CP, 임정규 PD)에서는 김요한에게 오연희를 소개해준 김성수가 이들을 직접 만나는 현장이 공개된다.이날 스튜디오에서 김성수는 "예전에 권상우·손태영의 만남을 연결해줬다"며 숨은 조력자임을 알린다. 이승철-탁재훈-송해나가 모두 놀라워하자, 김성수는 "당시 손태영과 같은 소속사라 뮤직비디오에서 상대역으로 출연한 적이 있다"고 떠올린다. 이어 그는 "함께 촬영하면서 '손태영이 진짜 괜찮네'라고 느낀 포인트가 있었는데, 권상우도 같은 포인트를 좋아하더라. '둘이 만나도 괜찮겠다'라는 생각이 들어 만남을 주선했다. 그런데 얼마 후 권상우가 결혼 소식을 알렸다"고 얘기한다.나아가 김성수는 "소개 전부터 두 사람의 결이 맞을 것 같다는 확신이 있었다"고 강조한다. 이에 송해나는 "얼마 전 직접 소개해준 김요한과 오연희도 결이 잘 맞는 것 같은지?"라고 돌발 질문을 한다.한편, 이날 김성수는 자신의 '절친'이자, 얼마 전까지 오연희와 함께 연극 공연을 했던 배우 박상면과 계곡에 위치한 백숙집을 찾는다. 여기서 오연희와 먼저 만난 두 사람은 "지금까지 둘이(김요한과) 몇 번 만났어?"라고 묻는다. 오연희가 우물쭈물하자 이들은 "거짓말하다 걸리면 가만 안 있는다!"라고 압박하는가 하면, "김요한의 어디가 마음에 드니?"라고 단도직입적으로 묻는다.7일 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'에서 만날 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr