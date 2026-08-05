스트레이 키즈 / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

스트레이 키즈 'THIS & THAT' 인트로 영상 섬네일 / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 새 미니앨범 'THIS & THAT'(디스 앤드 댓) 발매를 앞두고 인트로 영상을 공개했다.스트레이 키즈는 오는 7일 오후 1시 미니앨범 'THIS & THAT'과 동명의 타이틀곡 'This & That'을 발매한다. 이에 앞서 JYP엔터테인먼트는 지난 4일 공식 SNS를 통해 멤버들이 신보를 소개하는 인트로 영상 'Stray Kids [INTRO "THIS & THAT"]'을 공개했다.멤버들은 타이틀곡 'This & That'에 대해 기존 타이틀곡과는 다른 분위기의 사운드와 퍼포먼스를 담았다고 소개했다. 멤버들은 "기존의 타이틀곡들과는 색다른 느낌의 대중적이면서도 신선한 사운드에 캐치한 가사, 위트감, 퍼포먼스로 '스키즈'스러움을 완성했다"고 말했다. 창빈은 "'이것'과 '저것'을 표현할 단어를 찾는 데 많은 고민을 했다"며 가사 작업 과정을 전했다. 한국적 분위기의 뮤직비디오와 여러 차례 수정을 거쳤던 안무 제작 과정에 대해서도 풀어놨다.그룹 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA)의 방찬, 창빈, 한이 전곡 작업에 참여한 이번 앨범에는 다양한 분위기의 수록곡이 담겼다. 스트레이 키즈는 "후회 없이 준비했다", "새로운 시도를 많이 한 앨범"이라고 말하며 팬들의 기대감을 키웠다.선공개곡 'RUN IT'(런 잇)은 스트레이 키즈가 "스키즈에게 가장 잘 어울리는 노래"라고 소개한 노래다. 이를 비롯해 밈 '아우라 파밍'(aura farming)에서 착안한 'FARMING'(파밍), 청량한 분위기의 'After You'(애프터 유), 2000년대 팝 감성을 담은 'I Do'(아이 두), 여러 언어를 활용한 가사가 특징인 'Way Out'(웨이 아웃), 멤버 한이 드라마에서 영감을 받아 만든 '그날', 'This & That (Festival Version)'(디스 앤드 댓 (페스티벌 버전))까지 총 8개 트랙이 수록됐다.스트레이 키즈의 새 미니앨범 'THIS & THAT''은 오는 7일 오후 1시 각종 음원 플랫폼을 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr