이찬원 / 사진 = KBS 2TV ‘2026 보령머드축제 K-POP SUPER LIVE’

이찬원 / 사진 = KBS 2TV ‘2026 보령머드축제 K-POP SUPER LIVE’

가수 이찬원이 MC와 가수를 오가며 활약했다.이찬원은 지난 4일 방송된 KBS 2TV '2026 보령머드축제 K-POP SUPER LIVE'에 출연했다. 이날 그는 웬디와 함께 진행을 맡는 한편 공연 무대에도 올라 축제 분위기를 달궜다.이찬원은 데님 셔츠와 베이지 팬츠 차림으로 등장해 관객들과 소통하며 행사를 진행했다. 실버 장식이 더해진 화이트 재킷과 팬츠를 착용하고 무대에 오른 그는 정규 1집 'ONE'(원) 수록곡 '트위스트 고고'를 열창했다.조용필의 '여행을 떠나요'도 선보였다. 이찬원은 경쾌한 밴드 사운드에 맞춰 무대를 꾸미며 현장 관객들과 호흡했다. 이로써 이찬원은 MC는 물론 본업인 가수로서의 역량도 뽐내며 '만능 엔터테이너'의 면모를 보여줬다.이찬원은 가수 겸 방송인으로서 활동을 이어가고 있다. KBS2 '불후의 명곡', '셀럽병사의 비밀', JTBC '톡파원 25시', MBC '서프라이즈 미스터리 살롱' 등에 출연 중이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr