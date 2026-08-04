사진=고소영 유튜브

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사진=고소영 유튜브

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배우 장동건이 아내 고소영 유튜브를 통해 여전한 리즈 비주얼을 자랑했다.4일 고소영 유튜브 채널에는 '이 멤버가 한 자리에? 고소영과 함께하는 연예인 파티 현장(이정재, 장동건, 강동원, 이민호)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고소영은 한 주류 브랜드 파티에 참석하기 위해 직접 옷을 고르며 "내 오래된 셀럽 친구들도 총출동할 예정"이라고 기대감을 드러냈다. 행사장에는 이정재, 강동원, 이민호, 정일우 등 스타들이 한자리에 모였다.고소영은 행사장에서 남편 장동건을 발견하자 "자기야"라고 다정하게 부르며 반갑게 맞이했다. 이어 제작진에게 "우리 신랑은 PD가 인터뷰하고 와"라고 말하며 어색함을 드러내 폭소케 했다.고소영을 발견한 장동건은 "이거 자기 채널이냐"며 웃은 뒤 "이제서야 정식으로 여러분들께 인사를 드리게 됐다. 진작에 인사드렸어야 했는데 오늘 부부가 같이 초대받은 자리가 있어서 오게 됐다"고 말했다.이어 "여러분들 종종 뵐 수 있었으면 좋겠다. 많은 응원 부탁드리겠습니다"라며 고소영의 유튜브 구독자들에게 인사를 전했다.고소영은 이후 오은영 박사와 반갑게 인사를 나누고, 정일우, 이민호, 이정재 등과 담소를 즐기며 파티 분위기를 만끽했다. 다만 늦은 시간까지 이어지는 행사에는 체력을 따라가지 못했다. 그는 "저는 파티걸이 아니다. 항상 일찍 도망간다"며 웃었고, "더 많은 친구들을 소개해드리고 싶었는데 귀가 너무 아프다"고 털어놨다.이번 영상은 최근 한 패션 매거진 행사 영상 공개 이후 불거졌던 장동건의 외모 변화 논란 이후 공개된 모습이라는 점에서도 관심을 모았다. 당시 일각에서는 시술 의혹이 제기되기도 했지만, 고소영의 유튜브에 등장한 장동건은 자연스러운 비주얼로 눈길을 끌며 변함없는 분위기를 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr