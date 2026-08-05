배우 허성태가 '이런 엿같은 사랑' 제작발표회에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

허성태가 '이런 엿같은 사랑'을 통해 오랜만에 악역으로 돌아왔다.5일 서울 마포구 마포대로 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑' 제작발표회가 열렸다. 김장한 감독과 배우 정해인, 하영, 허성태가 참석했다.'이런 엿같은 사랑'은 기억상실에 걸린 검사 고은새(하영 분)와 자칭 남자친구라 우기는 복싱 코치 장태하(정해인 분)의 동거 생활을 그린 로맨틱 코미디다.허성태는 장태하가 몸담고 있던 조직의 보스 백상길 역을 맡았다. 백상길은 철저한 신분세탁 후 조직의 흔적을 감추고 살아가는 인물이다. 자신의 약점을 쥔 검사 고지원을 제거했다고 생각하던 어느 날, 그가 살아있다는 소식을 접하고 행방을 쫓기 시작한다. 허성태는 "오랜만에 진한 악역으로 돌아왔다"고 인사했다.허성태는 백상길 캐릭터에 대해 "너무 악랄하고 집념이 대단하다. 자신의 약점을 쥔 고지원을 제거하려고 하고 제거했다고 생각한 순간 살아있다는 얘기를 듣는다. 폭풍처럼 이야기가 전개된다"고 설명했다. 또한 "서사와 달리 멋진 모습도 있다"며 궁금증을 자아냈다. 그러면서도 "최악이다. 장덕수 저리가라"고 덧붙였다. 장덕수는 '오징어 게임'의 빌런 캐릭터다.'이런 엿같은 사랑'은 오는 8월 7일 넷플릭스에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr