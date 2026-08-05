배우 조여정이 우아한 웨딩 드레스 자태를 보여줬다. / 사진=조여정 SNS

배우 조여정이 '지금 불륜이 문제가 아닙니다' 촬영 비하인드 사진을 공개했다. / 사진=조여정 SNS

배우 조여정(45)이 드라마 촬영 현장 비하인드 사진을 공개했다.조여정은 최근 자신의 SNS에 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'(이하 '지금 불륜') 촬영 현장에서 찍은 여러 장의 사진을 게재했다.조여정은 "넘나 재밌는 1, 2화 현장 비하인드. 앵글 밖에서는 무지 사이 좋은 부부"라는 글과 함께 학사모를 쓴 사진부터 촬영 모니터를 확인하는 사진, 극 중 부부 호흡을 맞춘 배우 김재철과 함께 찍은 사진 등을 공개하며 화기애애한 촬영장 분위기를 전했다.특히 웨딩드레스를 입은 사진이 시선을 사로잡았다. 순백의 면사포와 웨딩드레스를 착용한 조여정은 단아하면서도 우아한 분위기를 자아냈다. 극 중 긴장감 넘치는 부부 관계와 달리 카메라 밖에서는 김재철과 다정한 포즈를 취하며 반전 케미를 보여주기도 했다.조여정은 '지금 불륜'에서 피부과 원장 수정 역을 맡았다. 수정은 경희(김혜수 분)의 앞집에 사는 이웃으로 자신의 딸을 지키기 위해 모든 것을 감내하는 인물이다.한편 조여정은 오는 9월 개봉하는 이창동 감독의 신작 영화 '가능한 사랑'으로 관객들과 만날 예정이다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr