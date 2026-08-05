사진제공=143엔터테인먼트

그룹 아이콘(iKON)이 일본 고베 공연을 마치며 월드투어 일정을 소화하고 있다.아이콘은 지난 1일과 2일 일본 고베에서 'iKON FOUREVER WORLD TOUR(아이콘 포에버 월드 투어)'를 개최했다.이날 아이콘은 'Ah Yeah(아 예)'로 공연을 시작해 '딴따라', 'BLING BLING(블링 블링)', '시노시작', '별똥별' 등을 연달아 선보였다. 이어 솔로 무대를 비롯해 '취향저격', 'AIRPLANE(에어플레인)', '이별길', '나쁜놈'으로 이어지는 메들리 무대를 진행했다.이와 함께 '사랑을 했다', '죽겠다', '리듬 타' 등 주요 히트곡 무대를 구성했으며, 앙코르곡으로 '고무줄다리기'를 가창하며 공연을 마쳤다.공연 이후 아이콘은 소속사 143엔터테인먼트를 통해 "이번 월드투어로 여러 지역의 팬들과 만나 함께 노래할 수 있어 뜻깊었다"라며 "다가올 데뷔 11주년도 팬들과 함께 맞이하게 돼 의미가 깊다. 남은 투어 일정에서도 좋은 추억을 만들 수 있도록 준비하겠다"라고 소감을 전했다.지난 5월 서울에서 월드투어를 시작한 아이콘은 마카오, 도쿄, 방콕, 마닐라, 타이베이, 싱가포르, 고베 등 8개 도시 공연을 마쳤다.아이콘은 향후 자카르타, 쿠알라룸푸르, 멕시코시티, 상파울루, 산티아고, 리마 등에서 투어를 이어갈 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr