그룹 보이넥스트도어 / 사진제공=KOZ 엔터테인먼트

그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)가 스포티파이 누적 스트리밍 10억회를 돌파했다.3일 기준 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에 따르면 보이넥스트도어가 지금까지 발표한 모든 곡의 누적 재생 수는 10억114만회를 기록했다.보이넥스트도어는 데뷔 후 발표한 미니앨범 5장과 정규앨범 1장 모두 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 올렸다. 첫 미니앨범 'WHY..'부터 지난달 발표한 정규 1집 'HOME'까지 6개 앨범 연속 진입에 성공했으며, 'HOME'은 16위로 자체 최고 순위를 기록했다. 최근 5년 내 데뷔한 보이그룹 중 6개 앨범 연속 '빌보드 200'에 오른 팀은 보이넥스트도어가 유일하다.스포티파이 최근 28일 집계에서도 미국, 일본, 인도네시아, 한국, 멕시코, 브라질, 대만 등 다양한 국가와 지역에서 꾸준한 청취가 이어졌다.보이넥스트도어는 오는 18일 두 번째 일본 디지털 싱글 'Boom Boom Boom'을 발표한다. 이어 9월 28일 정규 1집 리패키지 앨범을 발매하며, 첫 월드투어 'BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2''를 통해 일본, 북미, 아시아를 순회할 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr