방송인 서정희가 서동주의 유튜브 채널에 출연했다. / 사진='서동주의 또.도.동' 유튜브 영상 캡처

방송인 서정희가 서동주를 향한 각별한 애정을 보여줬다. / 사진='서동주의 또.도.동' 유튜브 영상 캡처

방송인 서정희가 딸 서동주를 향한 각별한 모정을 보여줬다.지난 4일 유튜브 채널 '서동주의 또.도.동'에는 '서정희가 절대 물건을 버리지 않는 이유, 버리지 말고 이렇게 따라해보세요!'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 서정희가 서동주의 집을 찾아 직접 인테리어를 하는 모습이 담겼다.서정희는 "딸의 집과 어울리는 쿠션을 직접 만들었다"며 다양한 쿠션과 베개를 소개했다. 특히 서동주가 초등학생 시절 사용했던 이불을 버리지 않고 보관해 쿠션으로 다시 만든 사연이 눈길을 끌었다. 그는 "이 원단은 동주가 초등학교 때부터 덮었던 이불이다. 동주를 생각하면서 만들었다"고 설명했다.이어 서정희는 서동주가 집에 들어오기 전 미리 공간을 꾸며 깜짝 선물을 해주고 싶다며 "와서 좋아하는 걸 보는 게 엄마의 마음"이라고 말했다. 그러면서 서동주의 유학 시절을 떠올렸다. 그는 "옛날에 기숙사에 몰래 들어가 침대 시트도 갈아주고 반찬도 준비해 놓곤 했다"며 "오늘 그런 느낌이다. 약간 설렌다"고 덧붙였다.한편 서동주는 故 서세원과 방송인 서정희의 딸이다. 서동주는 지난 2일 자신의 SNS를 통해 "아버지는 돌아가셨고 동생과도 연락을 하지 않는 저에게 이제 남은 가족은 엄마 한 사람뿐"이라며 "요즘 들어 더 의지하게 되고, 점점 더 뗄 수 없는 관계라는 생각이 든다"고 서정희를 향한 각별한 애정을 내비쳤다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr