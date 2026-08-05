사진제공 = 딩고

가수 바다가 유튜브 라이브 콘텐츠를 통해 히트곡 무대를 선보였다.딩고 뮤직은 지난 4일 공식 유튜브 채널을 통해 바다의 '킬링 보이스' 영상을 공개했다.하얀색 드레스 차림으로 등장한 바다는 S.E.S.의 '달리기'로 라이브를 시작했다. 이어 'Dreams Come True', '꿈을 모아서(Just In Love)', 'Love', '너를 사랑해' 등 S.E.S. 활동 당시 발표한 대표곡들을 차례로 가창했다.또한 MBC '무한도전 서해안 고속도로 가요제'에서 발표했던 '나만 부를 수 있는 노래'를 부르며 무대를 이어갔다.솔로 활동곡 무대도 함께 공개됐다. 지난 1월 발표한 '소란스런 이별'을 비롯해 '국지성 호우', 'Love wave' 등의 발라드 곡과 댄스곡 'V.I.P', 'Mad(Feat. 언터쳐블)'를 가창했다.영상의 마지막은 S.E.S.의 'Just A Feeling'으로 마무리됐다. 바다는 라이브 영상 내내 성량과 보컬을 유지하며 곡을 소화했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr