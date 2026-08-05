코르티스 / 사진=텐아시아 DB

그룹 코르티스(CORTIS)가 북미 투어를 시작한다.코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)는 4일(현지시간) 캐나다 토론토에서 '2026 CORTIS TOUR IN NORTH AMERICA'를 개최한다. 이후 16일까지 미국 뉴욕, 애틀랜타, 어빙, 로스앤젤레스, 샌프란시스코를 차례로 찾는다.코르티스는 지난 1일 미국 음악 페스티벌 '롤라팔루자 시카고'(Lollapalooza Chicago) 무대에 올랐다. 이들은 5만 관객의 떼창을 끌어내며 북미 투어 예열을 마쳤다.미국 빌보드 차트에서도 성과를 이어가고 있다. 4일(현지시간) 빌보드가 발표한 최신 차트(8월 8일 자)에 따르면 미니 2집 'GREENGREEN'은 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 114위에 올랐다. 지난 5월 23일 자 차트에서 3위로 진입한 이후 12주 연속 차트에 이름을 올렸으며, '월드 앨범'과 '톱 앨범 세일즈' 차트에서는 각각 2위와 8위를 기록했다. 타이틀곡 'REDRED'는 '글로벌 200' 109위, '글로벌(미국 제외)' 63위로 14주 연속 순위권을 유지했다.이번 투어는 한국과 일본을 포함한 9개 도시, 총 14회 공연으로 진행되며, 소속사에 따르면 전 회차 티켓이 매진됐다. 코르티스는 투어 외에도 다양한 무대에 오르며 글로벌 활동에 박차를 가한다. 이들은 9월 20일 '록 인 재팬 페스티벌 2026'(ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026), 10월 9일 '포뮬러 원 싱가포르 그랑프리'(Formula 1 Singapore Grand Prix)에도 출연할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr