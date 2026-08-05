그룹 투어스 / 사진제공=플레디스 엔터테인먼트

그룹 투어스(TWS)가 일본 싱글 2집으로 오리콘 데일리 싱글 랭킹 정상에 올랐다.4일 오리콘이 발표한 최신 차트(8월 3일 자)에 따르면 투어스의 일본 싱글 2집 'SODA SODA'(소다 소다)는 발매 첫날 16만1253장이 판매돼 '데일리 싱글 랭킹' 1위를 차지했다. 이는 지난해 발표한 일본 데뷔 싱글 'Nice to See You Again'(원제 はじめまして)의 첫 주 판매량(약 15만 장)을 발매 첫날 만에 넘어선 기록이다.타이틀곡 'SODA SODA'도 공개 직후 라인뮤직 실시간 '송 톱 100'에 진입했고, 'K-팝 톱 100'에서는 12위(8월 3일 기준)를 기록했다. 여름 바다와 숲을 배경으로 한 뮤직비디오와 라무네 병을 흔드는 포인트 안무도 화제를 모으고 있다. 이 안무를 활용한 챌린지에는 나카지마 켄토와 큐티 스트리트(CUTIE STREET) 멤버들이 참여했다.투어스는 싱글 발매를 하루 앞둔 지난 3일 도쿄 다이버시티 도쿄 플라자에서 발매 기념 이벤트를 열고 약 1만 명의 팬들과 만났다. 이들은 'SODA SODA'를 비롯해 일본 데뷔곡 'Nice to See You Again', '마음 따라 뛰는 건 멋지지 않아?' 등을 선보였다.투어스는 오는 6일 후지TV 'STAR', 7일 '메자마시 WANGAN 페스티벌', 14일과 16일 '서머 소닉 2026'에 출연한다. 이후 아시아 투어 '24/7:FOR:YOU'를 통해 후쿠오카, 효고, 가나가와에서 공연을 이어간다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr