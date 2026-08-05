이민정이 허경환과 팬미팅을 했다. / 사진='이민정 MJ' 유튜브 캡쳐

이민정이 허경환과 팬미팅을 했다. / 사진='이민정 MJ' 유튜브 캡쳐

개그맨 허경환이 배우 이민정을 향해 15년 차 찐팬의 면모를 나타내 웃음을 안겼다.지난 4일 이민정의 유튜브 채널에는 '15년 차 MJ 팬 허경환과 일대일 팬미팅'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이민정은 팬의 정체를 알지 못한 1:1 미팅을 준비했고, 허경환이 등장하자 깜짝 놀랐다.허경환은 14년 전 이민정의 팬미팅 사회를 맡았던 인연을 언급했다. 그는 "당시 이민정의 친구와 내 친구가 함께 밥을 먹었다"며 "조금이라도 더 같이 있고 싶어 이야기를 질질 끌었는데 이민정과 함께 온 친구가 졸았다"고 털어놔 웃음을 안겼다. 이민정은 "친구가 너무 피곤했나 보다"라고 수습했다.허경환은 이민정을 오랫동안 좋아한 이유를 밝혔다. 그는 지인이 "연예인 중 누가 제일 멋있냐"는 질문에 "'딴 건 모르겠는데 눈은 이민정이 제일 예쁘다'고 한다"고 고백했다. 그러면서 "외모적으로 좋아했던 것보다 털털한 모습이 항상 있어서 더 좋아했다"고 설명했다.허경환은 여전히 변함없는 팬심을 보여줬다. 그는 "어디 가서 이상한 사고만 안 치시면 팬으로서 끝까지 남을 것"이라며 너스레를 떨었다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr