'너 말고 다른 연애' 대본 리딩 현장이 공개됐다. / 사진제공=KBS

'너 말고 다른 연애' 대본 리딩 현장이 공개됐다. / 사진제공=KBS

'너 말고 다른 연애'가 서강준-안은진-이주안-조아람의 첫 대본 연습 현장을 공개했다.오는 9월 첫 방송되는 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'는 연애 10년 차 연인이 낯선 감정과 마주하게 되는 현실 공감 멜로 드라마다. 최근 서강준과 안은진의 커플 스틸이 공개된 데 이어, 5일 대본 연습 현장 사진과 메이킹 영상이 공개됐다.지난 3월 진행된 첫 대본 연습에는 황승기 감독, 이가람 감독, 유수지 작가를 비롯해 서강준, 안은진, 이주안, 조아람, 김미경, 김남희, 이민재, 이준혁 등 주요 출연진이 참석했다. 배우들은 각자의 캐릭터를 바탕으로 호흡을 맞추며 멜로 서사를 만들어갔고, 자연스러운 분위기 속에서 대본 연습을 이어갔다.훈민제과 TF스낵3팀 대리 남궁호 역의 서강준은 연인 이미도만을 바라보며 살아온 인물의 따뜻함과 점차 흔들리는 감정을 섬세하게 표현했다. 안은진은 영화감독 이미도의 복잡한 심리를 안정적으로 풀어냈고, 두 사람은 10년 차 연인의 자연스러운 호흡으로 극의 분위기를 만들었다.두 연인의 관계에 변화를 가져올 인물들의 활약도 이어진다. 이주안은 이미도에게 해고를 통보한 영화사 측 변호사 한태승 역을 맡아 현실적이고 야망 있는 인물을 표현했다. 조아람은 남궁호 앞에 나타난 훈민제과 후배 박수아 역으로 분해 차가운 첫인상과 대비되는 면모를 그려냈다. 두 배우는 서강준, 안은진과 함께 네 인물의 관계 변화를 예고했다.제작진은 "'너 말고 다른 연애'의 모든 배우들이 첫 연습부터 각자가 맡은 캐릭터에 자연스럽게 녹아 들며, 작품이 지향하는 현실 멜로 서사의 맛이 제대로 살아났다"라며 "10년 차 연인의 익숙함과 설렘, 가족의 따뜻함, 직장 동료들의 현실적인 관계까지, 배우들의 호연에 힘입어 시청자 여러분들도 푹 빠져 보시게 될 것"이라고 자신했다.'너 말고 다른 연애'는 9월 12일 오후 9시 20분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr