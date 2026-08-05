배우 박소담이 영화 '경주기행'에 출연한다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

배우 박소담이 영화 '경주기행'에 출연한다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

배우 박소담이 영화 '경주기행'(감독 김미조)에서 법대 출신 백수이자 가족 복수극의 설계자로 변신한다. 냉철한 현실주의자 영주 캐릭터를 맡아 또 한 번 새로운 얼굴을 선보인다.'경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 '경주'를 위해 8년의 기다림 끝에 '죽이는' 여행을 떠나는 네 모녀의 가족 복수극이다.박소담은 앞서 '이재, 곧 죽습니다', '유령', '청춘기록', '기생충', '검은 사제들' 등 장르를 넘나들며 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여줬다. 작품에서 는현실적인 판단력과 날카로운 이성으로 무장한 둘째 딸 영주를 연기한다.영주는 엄마 옥실(이정은 분)의 네 자녀 중 둘째로, 한때 집안의 기대를 한몸에 받았던 법대 출신 엘리트다. 지금은 사법고시를 포기한 채 코인 시세를 들여다보는 백수지만, 명석한 두뇌를 바탕으로 가족 복수 계획의 판을 짜는 유일한 브레인이다. 엄마의 무모한 계획에 반대하면서도 치밀하게 알리바이를 설계하는 전략가로, 무력감과 냉철함이 공존하는 입체적인 캐릭터를 그려낼 예정이다.김미조 감독은 "영주는 독고다이 기질을 지닌 외로운 캐릭터다. 이를 완벽하게 소화할 배우는 박소담뿐이었다"며 "철저한 분석으로 현장을 압도하는 모습에 전율을 느꼈다"고 극찬했다. 박소담은 "감독님과 배우들과 수없이 대화를 나누다 보니 전생에 진짜 가족이었나 싶을 정도였다"며 "데뷔 초로 돌아간 것처럼 연기하는 매 순간이 너무 즐거웠다"고 작품에 대한 애정을 나타냈다.'경주기행'은 오는 8월 26일 전국 극장에서 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr