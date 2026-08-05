튜넥스/ IST엔터테인먼트

신인 보이그룹 TUNEXX(튜넥스)가 오는 9월 컴백한다.5일 소속사 IST엔터테인먼트는 "튜넥스가 오는 9월 새 앨범을 발매한다"고 밝혔다. 데뷔 활동 이후 약 6개월 만이다.튜넥스(동규, 인후, 타이라, 성준, 제온, 시환, 아틱)는 에이핑크, 빅톤, 더보이즈 등을 배출한 IST엔터테인먼트에서 새롭게 선보인 보이그룹이다. 지난 3월 첫 번째 미니앨범 'SET BY US ONLY'(셋 바이 어스 온리)로 데뷔했다. 팀명 튜넥스에는 '정해진 틀에 머무르지 않고 경계를 넘나들며 스스로의 영역을 확장해 나간다'는 의미를 담았다.데뷔 이후에는 공식 유튜브 채널에서 자체 리얼리티 콘텐츠 '난生처음 : TUNEXX의 첫 순간 시리즈'와 비하인드 콘텐츠 'TUNESIDE'(튠사이드) 등을 공개하며 팬들과 소통을 이어왔다.튜넥스는 현재 새 앨범 발매를 앞두고 막바지 준비에 한창이다. 앨범과 관련한 세부 정보는 추후 순차적으로 공개될 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr