배우 황정민의 사생활 의혹을 제기한 A씨가 카카오톡 멀티프로필과 통화 내역 등을 추가 공개하며 자신의 주장을 이어갔다./ 사진=텐아시아 DB

배우 황정민의 사생활 의혹을 제기한 A씨가 카카오톡 멀티프로필과 통화 내역 등을 추가 공개하며 자신의 주장을 이어갔다.A씨는 5일 새벽 자신의 SNS를 통해 황정민과의 카카오톡 멀티프로필 화면과 통화 내역 등을 공개하며 "두 사람의 관계는 일방적인 스토킹이 아닌 상호 소통 관계였다"고 주장했다.공개한 자료에는 카카오톡 멀티프로필 화면 구성과 통화 내역 등이 담겼다. A씨는 "황정민이 배우자에게 관계를 숨겨야 했고, 그 과정에서 멀티프로필이 소통 수단이 됐다"고 주장했다. 이어 "단순한 의사소통조차 황정민이 연락 여부를 결정하는 비대칭적인 구조였다"며 "2년 중 극히 일부 기간만 부각돼 내가 장기간 일방적으로 침범한 사람처럼 만들어졌다"고 말했다.또 황정민 측이 주장하는 스토킹 혐의와 관련해서는 "실제 관계의 맥락과 선행 발화, 행위는 모두 제외된 채 특정 시점만 제출됐다"고 반박했다.A씨는 이날 통화 내역도 함께 공개하며 "2년간 지속된 스토킹이라는 주장과 양립하기 어려운 정황"이라고 주장했다. 그는 "발신자는 황정민이었고, 셀카를 보낸 뒤 반응이 없자 먼저 전화를 걸어 일상적인 대화를 나눴다"고 설명했다. 아울러 황정민이 가족과 관련된 이야기를 공유하고 자신에게 신뢰를 표현했다며 "정말 위험한 스토커라고 생각했다면 지속적으로 정보를 공유했겠느냐"고 반문했다.앞서 A씨는 황정민과 사적인 관계가 있었다고 주장하며 통화 녹음과 메시지 등을 공개했다. 이에 황정민 소속사 샘컴퍼니는 "해당 작성자는 황정민을 지속적으로 괴롭힌 스토킹 범죄 피의자"라며 의혹을 전면 부인했다.소속사는 "황정민은 A씨를 형사 고소했고, 법원은 접근금지 등 잠정조치를 부과했다. 이후 스토킹 혐의를 인정해 벌금 300만 원의 약식명령이 내려졌다"고 밝혔다.반면 A씨는 약식명령에 불복해 정식 재판을 청구했으며, 황정민을 상대로 손해배상 청구 소송도 제기한 상태다.현재 양측은 서로 다른 주장을 이어가며 법적 공방을 벌이고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr