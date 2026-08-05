정찬민, 임수현 부부가 '1010웍스'에 출연했다. / 사진제공=유튜브 채널 '1010웍스'

개그맨 정찬민과 배우 임수현 부부가 노총각 김빌리의 연애와 결혼 고민을 현실적인 조언으로 풀어냈다. AI 사주 분석 결과까지 더해진 연애 상담에 김빌리는 "반박할 수가 없다"며 웃음을 터뜨렸다.지난 4일 유튜브 채널 '1010웍스'에는 정찬민, 임수현 부부와 김빌리가 출연했다.정찬민, 임수현 부부는 오랜 기간 인디 음악계에서 활동해 온 김빌리가 최근 성수동에 새롭게 조성한 복합문화공간을 찾아 오픈을 축하했다. 축하 인사로 시작된 대화는 자연스럽게 김빌리의 연애 고민으로 이어졌다.정찬민과 임수현은 김빌리의 연애 스타일을 거침없이 분석했다. 연애가 오래가지 않는 이유부터 이성이 부담을 느낄 수 있는 행동, 자만추(자연스러운 만남 추구)가 쉽지 않은 이유까지 실제 부부의 시선에서 현실적인 조언을 건네며 웃음을 자아냈다.여기에 최근 화제를 모으는 AI 기반 사주 분석도 더해졌다. 분석 결과를 바탕으로 김빌리의 성향과 연애 습관을 살펴보던 세 사람은 '일이 먼저인 삶', '고집이 센 성격', '표현이 부족한 스타일' 등을 두고 유쾌한 티키타카를 이어갔다. 김빌리는 "반박할 수가 없다"며 연신 고개를 끄덕였다.AI 분석에서 '2026~2027년 좋은 인연이 들어오고 결혼운이 있다'는 결과가 나오자 대화는 더욱 뜨거워졌다. 임수현은 "운도 중요하지만 결국 사람은 표현을 해야 만날 수 있다"고 현실적인 조언을 건넸다. 정찬민도 특유의 재치 있는 입담으로 분위기를 띄웠다. 이 밖에도 "머리부터 발끝까지 명품으로 꾸며주겠다"는 농담부터 학창 시절 성적표를 둘러싼 에피소드, 실제 결혼생활을 통해 느낀 연애와 결혼의 차이까지 다양한 이야기가 이어지며 웃음이 끊이지 않았다.'1010웍스'는 예능과 인터뷰를 비롯해 시사, 건강 등 다양한 장르의 오리지널 콘텐츠를 제작하는 디지털 콘텐츠 채널이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr