황보라가 시험관 시술 과정을 공개했다. / 사진='보라이어티' 유튜브 캡쳐

황보라가 시험관 시술 과정을 공개했다. / 사진='보라이어티' 유튜브 캡쳐

배우 황보라가 둘째 임신을 위해 도전한 시험관 시술 과정을 공개했다.지난 4일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 시험관 부작용을 딛고 다시 한번 도전하는 황보라의 난임 브이로그 영상이 게재됐다. 황보라는 폐경 이행기로 1년의 시간이 남았다는 진단을 받았다.황보라는 난자의 질을 높이기 위해 새로운 주사를 처방받았다. 의료진은 "이 주사가 난자 개수보다 질을 좋게 해주지만, 환자들이 매우 아파한다"고 경고했다. 황보라는 차 안과 집에서 스스로 배에 주사를 놓으며 눈물을 글썽거리는가 하면 고통에 몸부림쳤다.황보라는 "내가 어릴 때 외롭게 컸다. 아이에게 부모는 우주인데, 그 우주가 무너지면 아이도 무너진다"고 말했다. 그는 "우인이가 이 험난한 세상에서 의지하고 힘이 될 형제라는 선물을 꼭 주고 싶다"며 둘째 임신에 도전하는 계기를 밝혔다.황보라는 채취 당일 병원에서 "어제 너무 화가 났다"며 전날의 부부 싸움을 언급했다. 그는 "남편에게 3일 전부터 술을 줄이고 전날까지는 술을 먹지 말라고 누누이 당부했다"며 "전화 받는 순간 와인 딱 한 잔 먹었다길래 '네가 하는 게 뭐가 있냐'고 소리를 질렀다. 내가 '둘째 안 하겠다'고 하면서 집이 난리 났었다"고 털어놨다. 그러면서 "배아 안 만들어지면 다 오빠 탓"이라며 "정자 질 안 좋으면 들들 볶을 예정"이라고 언급했다. 황보라는 "난자를 잘 채취하고 오겠다"며 웃어 보였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr