가수 차지연이 어린시절의 아픔을 전했다./ 사진=텐아시아 DB

지난 4일 방송된 MBC '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109' 3회에는 뮤지컬 배우 차지연, 어린이 4인방 헝그리부대, '이혼숙려캠프' 상담의로 유명한 정신건강의학과 전문의 이광민이 출연했다. / 사진 제공='플레이리스트 109' 방송 화면 캡처

가수 차지연이 어린시절의 아픔을 전했다.지난 4일 방송된 MBC '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'(기획 최행호 / 연출 이민지, 허자윤, 김성년 / 이하 '플레이리스트 109') 3회에는 뮤지컬 배우 차지연, 어린이 4인방 헝그리부대, '이혼숙려캠프' 상담의로 유명한 정신건강의학과 전문의 이광민이 출연했다.먼저 차지연은 불안정한 가정환경으로 인해 어린 시절부터 쌓인 아픔을 털어놓았다. 그는 마음속에 삭여온 슬픔과 고통을 뮤지컬 무대에서 쏟아내고 승화시키며 버틸 수 있었다고 밝혔다. 화려하게 보이는 삶 속에서 생활고를 버텨내며 누구에게도 쉽게 나눌 수 없는 깊은 우울감이 있었다는 고백을 전했다.차지연이 꼽은 버팀송은 뮤지컬 '서편제' OST '살다 보면'이었다. 그는 노래 속 '살다 보면 사라진다'는 말이 "그렇게 살아내다 보면 다 살아내진다"와 "살다 보면 힘든 것들도 결국 사라진다"라는 두 가지 의미로 다가온다고 설명했다. 이어 차지연은 한과 진심을 담아 '살다 보면'을 열창했다.차지연이 무대 후 건넨 메시지도 오래 남았다. 그는 힘든 시간을 보내는 이들에게 "감히 '힘내세요', '다 괜찮아질 거예요'라는 말은 할 수 없는 것 같다"며 "억지로 힘낼 필요는 없다. 어떻게든 그 시간은 지나갈 테니 잘 버텨내 달라"고 말했다.이어 모 유튜브에서 먹성으로 화제가 된 '헝그리부대' 고윤, 정한솔, 이수호, 양마하가 등장했다. 특히 이 중 정한솔은 영화 '왕과 사는 남자'에 출연한 '1600만 배우'의 주인공으로 밝혀져 3MC를 놀라게 했다. 이들은 이준과 즉석 댄스 콜라보까지 펼치기도 했다.마지막으로 정신건강의학과 전문의 이광민이 등장했다. 현대인의 가장 큰 고민 중 하나인 불안에 관한 대화도 이어졌다. 이광민은 공황발작이 왔을 때 시간이 지나면 가라앉는다는 사실을 떠올리며 먼저 불안을 낮추는 것이 중요하다고 설명했다. 이어 빠른 호흡을 천천히 조절하고, 발바닥이 바닥에 닿는 감촉과 몸이 의자에 닿는 느낌, 주변 사람과 사물을 확인하며 현실 감각을 되찾는 방법을 전했다.이석훈은 정신건강의학과 전문의 이광민에게 지난 2013년 어머니를 떠나보낸 일이 인생에서 가장 힘든 기억이라 고백했고 이에 이광민은 상실의 기억을 고통으로만 남겨두기보다 사랑하는 사람과 함께했던 따뜻한 기억을 되살리는 것이 필요하다고 조언했다.이어 이준과 딘딘은 이광민이 힘들었던 시절을 견디며 들었던 버팀송 '정류장'을 듀엣으로 선보였다. 노래를 듣던 이광민은 할머니와 힘들었던 시절을 떠올리며 눈물을 보였다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr