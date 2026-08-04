사진=황보라 유튜브

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배우 황보라가 하정우의 조카 선물 플렉스에 활짝 웃었다.4일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '폐경 진단부터 기적의 난자 채취까지.. 황보라의 희비의 4개월'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 황보라는 폐경 이행기 진단 후 기적적으로 난포가 발견되면서 다시 시험관 시술에 돌입했다. 난포가 자라는 시기와 수개월 전부터 예정됐던 베트남 회사 워크숍 일정이 겹쳤지만, 그는 고민 없이 난자 채취를 선택했다.그는 "3~4개월 전부터 잡혀 있던 회사 워크숍이었지만 우리가 기다려온 소중한 난포이지 않나"라며 "일정을 취소한다는 말을 듣자마자 바로 결정했다. 하나밖에 없기 때문에 이 하나를 놓칠 수 없다"고 밝혔다.둘째를 원하는 이유도 솔직하게 털어놨다. 임신 확률 0.01%를 극복하고 아들 우인이를 가졌던 황보라는 "첫째도 어렵게 가졌는데 왜 둘째까지 욕심을 부리는지 고민을 많이 했다"며 "저도 40대 중반이고 신랑도 곧 50세다. 우리가 살아봐야 얼마나 살겠나, 아이를 키우고 손주까지 볼 수 있을까 하는 생각도 들었다"고 말했다.어린 시절 외롭게 자랐다는 그는 아들 우인 군에게 의지할 수 있는 가족을 만들어주고 싶다고 했다. 황보라는 "아이에게 부모는 우주다. 그 우주가 무너지면 아이도 무너지는 것 같다"며 "형제자매가 있다면 험난한 세상을 살아갈 때 조금이라도 힘이 되지 않을까 싶다. 우인이에게 소중한 선물을 주고 싶다"고 전했다.한편 황보라는 남편의 형인 하정우에게 우인이 옷 선물을 받았다고 밝혔다. 하정우가 조카를 위해 여러 벌의 여름옷을 준비했다고. 끝없이 나오는 옷을 자랑한 황보라는 "여름 추리닝이다. 완전 예쁘다. 우인이 운동할 때 입으면 되겠다. 우인이 여름옷 하나도 안 사도 되겠네. 감사합니다"라며 고마운 마음을 전했다.황보라는 배우 김용건의 차남이자, 하정우의 동생인 차현우(김영훈)와 결혼, 슬하에 아들 우인 군을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr