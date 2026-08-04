'유부녀 킬러'가 방영 중이다. / 사진제공=MBC

'유부녀 킬러'가 방영 중이다. / 사진제공=MBC

MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'가 첫 방송 이후 각종 화제성 지표에서 상위권을 휩쓸었다.펀덱스(FUNdex)에 따르면 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'는 7월 5주 차 TV 화제성 부문과 TV-OTT 드라마 뉴스 부문에서 나란히 1위를 차지했다. 주연 공효진도 TV-OTT 드라마 출연자 화제성 2위에 오르며 높은 관심을 받고 있다.시청률과 OTT 반응도 이어지고 있다. '유부녀 킬러'는 첫 방송 이후 금토드라마 동시간대 시청률 1위를 기록했으며, 2054 시청률에서도 토요일 전체 1위에 올랐다. 또한 지난 2~3일 기준 OTT 통합 검색 플랫폼 키노라이츠 통합 랭킹에서도 1위를 차지했다.지난 1, 2회에서는 평범한 워킹맘과 전설의 저격수 '킹피셔'를 오가는 유보나(공효진 분)의 이중생활과 15년 전 크리스마스 저격 사건, 무산 차량 폭발 사고, 킹피셔의 귀환을 둘러싼 인물들의 관계가 그려졌다. 이에 앞으로 전개의 핵심이 될 주요 복선을 짚어봤다.유보나(공효진 분)는 3년간의 육아휴직을 마치고 회사와 킬러로 복귀했다. 복직 후 첫 임무에서 범죄자를 단숨에 저격하며 '킹피셔'의 귀환을 알렸다. 한편 기자 권태성(정준원 분)은 무산 차량 폭발 사고를 추적하던 중 킹피셔의 복귀 소식을 접한다. 과거 킹피셔의 저격 현장에서 목숨을 잃을 뻔했다는 사실도 드러나면서 두 사람의 숨겨진 인연에 궁금증을 더했다.특히 보육원에서 자란 유보나의 과거와 킬러로 살아온 시간, 권태성과 사랑을 키워온 과정이 교차하며 그의 사연에 궁금증을 더했다. 가족을 지키기 위해 정체를 숨겨야 하는 유보나와 킹피셔를 쫓는 권태성의 관계가 앞으로 어떻게 전개될지도 관심을 모은다.이동진(이상이 분)이 킹피셔의 저격 현장에서 발견한 아기상어 스티커도 새로운 단서로 떠올랐다. 권태성은 킹피셔가 결혼해 아이를 낳았을 가능성을 언급했고, 이후 유보나의 옷에서도 같은 스티커가 발견되며 의문을 키웠다. 현장에 남겨진 아기상어 스티커가 킹피셔와 유보나를 잇는 단서가 될지 관심이 쏠린다.유보나 앞에 나타난 오현남(하율리 분)도 주목할 인물이다. 두루미전자 영업3팀 신입사원이자 독살 전문가인 그는 유보나를 향해 의미심장한 태도를 보이며 긴장감을 높였다. '유부녀 킬러' 3화는 오는 7일 오후 9시 50분에 방송된다.한편 현재 '유부녀 킬러'에 출연 중인 정준원은 최근 예능에서의 모습으로 태도 논란에 휩싸였다. 지난 1일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서 공효진과 함께 드라마 홍보에 나선 그는 '한 문장 챌린지' 도중 긴장한 듯 말을 쉽게 잇지 못했다. 유재석이 다시 기회를 건넸지만 끝내 말을 시작하지 못했고, 이를 본 하하는 모자를 던지는 리액션을 보였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr