이동국 딸, 14세인데 벌써 풀메이크업…아이라인에 마스카라까지 꼼꼼하게

전 축구선수 이동국의 딸 설아가 한층 성숙해진 비주얼로 시선을 사로잡았다.설아는 최근 자신의 SNS에 "목포 왔다😊"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.공개된 사진 속 설아는 카메라를 가까이 든 채 셀카를 촬영하고 있다. 또렷한 아이라인과 자연스러운 음영 메이크업, 촉촉한 립 메이크업까지 더해져 어린 나이가 믿기지 않을 정도로 완성도 높은 메이크업을 선보였다.올해 14세인 설아는 작은 얼굴과 맑은 피부, 또렷한 이목구비로 한층 성숙한 분위기를 자아냈다. 특히 어린 나이에도 자연스럽게 소화한 풀메이크업이 눈길을 끌며, 어린 시절의 앳된 모습과는 또 다른 매력을 드러냈다.팬들은 "벌써 이렇게 컸냐", "숙녀가 다 됐다", "메이크업도 너무 잘 어울린다", "슈돌 때 꼬마가 맞나" 등의 반응을 보이며 폭풍 성장한 설아의 근황에 놀라움을 나타냈다.한편 설아는 이동국과 이수진 부부의 딸로, 쌍둥이 동생 수아와 함께 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하며 많은 사랑을 받았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr