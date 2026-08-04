전효성이 '귀묘한 이야기2'에 출연했다./사진제공=SBS Plus

전효성이 '귀묘한 이야기2'에 출연했다./사진제공=SBS Plus

가수 겸 배우 전효성이 점사를 봤다.지난 3일 방송된 SBS Plus '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'(이하 '귀묘한 이야기2')에는 게스트로 전효성이 출연했다. 전효성은 원조 베이글 몸매의 '워터밤 여신'이었지만 다이어트 후 뼈말라 몸매로 변신, 청순한 비주얼로 시선을 사로잡았다.전효성은 이날 방송에서 "오랜만에 아이돌로 돌아온 전효성"이라고 자신을 소개했다. 이어 시크릿의 신곡 '아이스크림 (ICE CREAM)' 안무를 선보였다.전효성은 '이상한 기운을 느낀 적이 있냐'는 질문에 "그런 느낌이 들긴 했다. 그런데 고양이를 키우기 시작하니까 확실히 덜 무섭더라"면서도 "어느날 갑자기 고양이가 허공을 응시할 때가 있다"고 고백했다.점사 시간에 전효성은 "최근에 '안광이 맑다'라는 말을 많이 들었다. 이런 게 뭔가 관상적으로 도움이 되는지, 특히나 직업적으로 도움이 되는지 궁금하다"고 질문했고, 무속인들은 전효성에게 "연예인 사주가 맞다"고 입을 모았다.한 무속인은 전효성의 눈빛에 대해 "관상학적으로 눈빛이 강하고 빛이 나는 건 좋다. 다른 사람에게 생명의 기운을 불어넣을 수 있는 기운"이라고 덧붙였다.전효성이 솔로 앨범 준비 계획을 밝히자 한 무속인은 "내년 대운이 찾아올 것"이라며 솔로 활동에 대한 긍정적인 조언을 건넸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr