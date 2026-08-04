윈터가 미국에서 공연을 즐기고 있다. / 사진=윈터 SNS

그룹 에스파 멤버 윈터가 미국에서 남은 일정을 즐기고 있는 근황을 알렸다.윈터는 지난 3일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 윈터가 피자를 들고 관중들 속에서 공연을 즐기고 있는 듯한 모습. 특히 그가 착용한 티셔츠에는 'I'm so fxxking'이라는 문구가 적혀 있어 눈길을 끌었다.한편 윈터가 속한 에스파는 지난 2일(현지시간) 미국 시카고 그랜트 파크에서 열린 '롤라팔루자 시카고'의 알리안츠 스테이지에 올랐다. 멤버들은 총 14곡으로 구성된 셋리스트를 선사했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr